La Universidad de Harvard acepta US$ 300 millones de un empresario y estallaron las críticas

Harvard aceptó 300 millones de dólares de un empresario y estallaron la críticas, sobre todo en los comentarios que generó el posteo de esa información en la cuenta oficial que la universidad tiene en Twitter.

Kenneth Griffin (centro) con autoridades de Harvard tras el anuncio de su millonaria donación.

El prestigio puede comprarse, sí. De ahí, que se reconozca a quien paga millones como alguien prestigioso es otra cosa. Para algunos millonarios norteamericanos, tener su nombre dentro en una universidad de elite, da prestigio y reconfirma su condición económica. También su sentimiento filantrópico. Por caso, Jeffrey Epstein también fue un “filántropo” que donó dinero a universidades como Harvard.

¿Quiénes están en la lista 2023 de los multimillonarios?

Harvard recibió una donación de 300 millones de dólares de Kenneth C. Griffin destinada a la Facultad de Artes y Ciencias de dicha universidad. Por tamaño “regalo”–gift como describe la universidad a la donación– ese departamento universitario llevará el nombre del multimillonario.

Kenneth Griffin, entre los 35 hombres más ricos del mundo

Según Bloomberg, Griffin tiene una fortuna de 34,9 mil millones de dólares y por eso ocupa el puesto 35 entre los hombres más ricos del mundo. Por su parte, Harvard detalló que en 2014, este empresario había donado 150 millones de dólares y que él es el donante individual número uno de la universidad.

En Harvard, Kenneth Griffin (der.) junto a estudiantes.

“La generosidad excepcional y la devoción constante de Ken (Griffin) permiten la excelencia y la oportunidad en Harvard”, dijo el presidente de Harvard, Larry Bacow. “Su decisión de apoyar a FAS (Facultad de Artes y Ciencias) subraya el poder de la educación para transformar vidas y ampliar el alcance de nuestra investigación en todos los campos imaginables. Ha sido un gran placer conocer a Ken durante mi presidencia, y agradezco profunda y personalmente la confianza que ha depositado en nosotros, y en nuestra misión, para hacer el bien en el mundo”.

En EE.UU. hay 45 millones de universitarios que tomaron créditos para pagar sus estudios.

¿Por qué este ensamble entre el presidente de Harvard y un multimillonario filántropo y ex egresado de Harvard como Kenneth Griffin generó críticas? Por algunas inversiones de sus empresas y, también, por cierta financiación política actual. Griffin es el fundador y CEO de Citadel, un fondo de inversión de 59 mil millones de dólares. Entre las inversiones del mismo figuran acciones en empresas norteamericanas que fabrican armas y municiones.

En una carta al editor que envió al diario Chicago Sun-Times, Griffin sostuvo que “el 40 por ciento de los hogares de Estados Unidos tiene un arma" y "la violencia que destruye nuestra ciudad (Chicago) no se debe a la compra legal de armas, sino a la falta de justicia para combatir la delincuencia, la falta de apoyo a la policía y por la legislación progresista de izquierda que prioriza a los delincuentes por encima de los ciudadanos respetuosos de la ley”.

Por otro lado, Griffin pasó de haber sido uno de los que aportó a la campaña de Barack Obama a ser ahora uno de los grandes sponsor del republicano ultraconservador Ron DeSantis. Éste es el político que con base en Miami, le disputa el poder a Donald Trump con un discurso que en algunos puntos deja como “moderado” al ex presidente de Estados Unidos. A saber, en cuanto a educación, DeSantis está en contra de derechos LGBTQ+, fomentó el proyecto de ley "no digas gay" que prohíbe a los maestros de Florida tratar temas relacionados con la sexualidad y la identidad de género. Además este 2023, presentó una propuesta legislativa para que colegios y universidades públicas de Florida no incluyan en la currícula la llamada teoría crítica de la raza, teoría académica desarrollada por catedráticos afroamericanos en la Facultad de Derecho de Harvard.

EI / ED