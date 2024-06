Melinda French Gates: "Esta vez no puedo quedarme callada"

Los titulares de grandes compañías, en casi todos los países, no tienen por costumbre hacer pública su intención de voto. También, por razones de conveniencia empresarial, aportan dinero a las campañas de varios partidos políticos, aunque suelen dejar claro qué candidato les interesa que gane. Por esto, la actitud que tomó Melinda French Gates, ex esposa del cofundador de Microsoft, Bill Gates, es una excepción. “Nunca antes había dado mi apoyo (público) a un candidato presidencial. Pero las elecciones de este año tendrán tantas consecuencias para las mujeres y las familias así que, esta vez, no puedo quedarme callada”, escribió en la ex Twitter.

“Las mujeres merecen un líder que se preocupe por los problemas que enfrentan y que se comprometa a proteger su seguridad, su salud, su libertad económica, sus derechos reproductivos y su capacidad para participar libre y plenamente en una democracia que funcione. Votaré a Joe Biden como presidente”. Con ese texto, argumentó el porqué de su decisión de hacer público su respaldo a la candidatura de Biden para un segundo mandato presidencial.

Para Melinda French Gates, las diferencias entre Biden y Trump son abismales y “lo que está en juego en esta elección es por de más importante”. Y hace unas semanas, esta decisión de apoyo a Biden se leía entre líneas en una columna que Melinda escribió en The New York Times y que tituló: “Los enemigos del progreso están al ataque. Quiero ayudar a que no ganen” (The Enemies of Progress Play Offense. I Want to Help Even the Match).

Filantropía. Con ese texto también confirmó que su renuncia a la Fundacion Bill y Melinda Gates se había formalizado y que ella abría una propia –Pivotal– en la que las mujeres y las familias serían el foco de ayuda, así como también las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ese propósito. Por eso, anunció una primera donación de mil millones de dólares para programas de ese estilo. Y además dio una subvención de veinte millones de dólares a doce personas cuyo trabajo admira “para que lo distribuyan como mejor les parezca”.

Los derechos reproductivos de las mujeres son un punto importante en la agenda social de Melinda French Gates. Sobre todo desde que hace dos años, la Corte Suprema de Estados Unidos –integrada en su mayoría por jueces conservadores– anuló el fallo histórico que en 1973 habilita la legalidad del aborto. Ese retroceso legal fue lo que provocó en ella la decisión de dedicarse a la defensa los derechos de las mujeres. El tema del aborto legal está en la campaña electoral de Joe Biden, mientras que Donald Trump no termina por definir su posición –aunque se supone–, más allá de sentirse orgulloso de haber nombrado a tres de los jueces de la Corte Suprema que anularon el fallo Roe vs. Wade, de 1973, que hizo que el aborto deje de ser legal.