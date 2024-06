La vendetta sin fin del Napoli contra Maradona: ahora le dice ‘no’ a sus herederos

Diego Maradona no hizo referencia alguna a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), pero teniendo en cuenta el papel que tuvieron en la Guerra de Malvinas, si lo hubiera hecho, no contendría siquiera un elogio. La paradoja es que una espacio que en Nápoles perteneció hace un tiempo a las fuerzas de la OTAN, fue “ocupado” por un parque temático en honor a Maradona.“Estamos emocionados de volver a Nápoles”, dijo Dalma Maradona como concepto que resume el sentimiento de ella y sus hermanos: Gianinna, Diego Junior, Jana, y Dieguito Fernando. Todos ellos estuvieron juntos en la apertura de 'Diego Vive'.

¿Qué es el parque temático 'Diego Vive'?

Paradoja. En Nápoles, la imagen de Maradona es omnipresente, y se lo venera a niveles religiosos. Ya es un tópico recordar que el jugador argentino fue quien, desde lo futbolístico, le dio a Nápoles la alegría de vencer a los “clubes ricos” de la Italia del norte. Con la casaca celeste, el “Napoli de Diego” consiguió los primeros dos campeonatos (scudetto) de su historia: 1986-87 y 1989-90. Pasarían treiNta y tres años para que el Napoli repitiera esa hazaña.

Maradona presente en todo Nápoles: le dio al Napoli sus dos primeros scudetto de su historia.

A pesar de todo esto, 'Diego Vive' no tuvo con el visto bueno del Napoli presidido por Aurelio De Laurentiis. “Por eso no hay fotografías, ni videos de los goles de papá con la casaca del Napoli”, dijo Dalma. “Es una lástima porque se pierden así recuerdos bellísimos de su carrera con los que estamos ligados”. Ella está acostumbrada a este tipo de desplantes: para su documental La hija de Dios, ese mismo presidente le prohibió el acceso al estadio para filmar escenas en la cancha que tantas alegrías Diego generó.

A Dalma Maradona el Napoli le prohibió filmar escenas para su documental 'La hija de Dios'.

“Este parque temático me llena de orgullo”, explicó Diego Junior. “Fuimos nosotros cinco quienes contribuimos a recrear esta historia de nuestro padre, un proyecto con el que estamos comprometidos desde hace tiempo.La falta de recuerdos de su paso por Napoli y de todo lo que le dio al club, me lastima. Con mis hermanos hicimos todo lo posible para que la muestra contara con todas las imágenes de nuestro padre, pero del lado del club no existió esa voluntad”.