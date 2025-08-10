El ¿autoritarismo? avanza

Javier Gerardo Milei llegó a la presidencia de la República Argentina luego de un balotaje, en el cual quienes lo votaron lo hicieron mayormente en contra del candidato kirchnerista Sergio Massa. Es decir, ese 56 por ciento de personas que votaron a Milei no son libertarias y ni siquiera lo son los integrantes del partido de Milei, La Libertad Avanza. Esto último es evidente al ver las intervenciones públicas y las trayectorias políticas del reducido bloque de diputados y senadores nacionales con los que cuenta Milei.

Desde su triunfo electoral, al mileísmo se lo puede definir como conservador pro libre mercado, lo cual, en términos políticos, lo aleja de cualquiera de las distintas expresiones del liberalismo: desde el libertario al estilo norteamericano hasta el progresista asociado al ideal de los derechos humanos.

En efecto, de acuerdo con el Diagrama de Nolan, un sencillo test político de veinte preguntas divididas en dos dimensiones, social y económica, el gobierno de Milei y su partido, La Libertad Avanza, califican como conservador, muy lejos del idealismo novelesco liberal/libertario. Las respuestas a cada una de las veinte preguntas del Diagrama de Nolan ofrecen tres opciones y el resultado final determina si una persona es liberal, progresista (izquierda), conservadora (derecha), de centro o totalitaria. Las veinte preguntas refieren a los siguientes temas: libertad de expresión, religión, servicio militar, sexo, drogas, seguridad, discriminación, inmigración, nación, medioambiente, globalización, impuestos, pensiones, solidaridad, permisos, sindicatos, sanidad, bancos, grandes superficies y mercado laboral.

Respecto a las preguntas sobre libertades económicas, las posturas del mileísmo son liberales, pero respecto a libertades personales son conservadoras o totalitarias. Por ejemplo, en materia de seguridad, las opciones son las siguientes: 1) la seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo; las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales; 2) las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no, y 3) el Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Esta última opción es la liberal, pero está claro que el gobierno de Milei y su coro de periodistas militantes sostiene la primera.

Lo mismo que en seguridad, sucede con las posiciones del mileísmo frente a las opciones a las preguntas sobre libertad de expresión, religión, servicio militar, sexo, drogas e inmigración. Por si queda alguna duda del carácter conservador filoautoritario del mileísmo, hay que escuchar sus intervenciones públicas, las de sus referentes intelectuales y, por ejemplo, los caricaturescos disertantes en el reciente Derecha Fest, realizado en la ciudad de Córdoba, donde predominaron las palabras poco democráticas como “guerra”, “batalla” y “combate”.

En el caso de Rigoberto Hidalgo, Hojas del Sur, uno de los organizadores del Derecha Fest, lo presenta como “un filósofo y reconocido conferencista originario de Costa Rica”, que se destaca “como una figura influyente en la defensa de la fe cristiana y el pensamiento crítico; su trayectoria se ha centrado en promover el diálogo racional sobre temas fundamentales de la existencia y la creencia”. Durante el Derecha Fest, Hidalgo expresó que “el progresismo es basura y todo aquel modelo de pensamiento que no se adhiera a la familia, a la vida, tiene que ser callado”. ¿Cuáles son los sistemas políticos que buscan callar a quienes piensan diferente? Como ningún participante en el Derecha Fest rechazó la afirmación de Hidalgo, hay que plantearse que, en lugar de la libertad, lo que avanza en la Argentina es el autoritarismo.

Por su parte, en su discurso en el Derecha Fest, Javier Milei apuntó contra la igualdad de oportunidades, como si todas las personas partieran desde las mismas condiciones sociales, y arremetió contra el principio de subsidiariedad del Estado, que permite garantizar derechos económicos, sociales y culturales que el libertarianismo niega.

Lo que llama la atención es la adhesión al mileísmo por parte de quienes hasta hace muy poco tenían como referencia las democracias europeas, caracterizadas por altos niveles de institucionalidad, transparencia gubernamental, iniciativa económica privada e inclusión social. En el Derecha Fest, al centro político se lo tildó de funcional al kirchnerismo. Pero ahora puede argumentarse exactamente lo contrario: que esos sectores del centro político están siendo funcionales al autoritarismo.

Que Javier Milei es un autócrata en potencia no cabe mucha duda, más cuando acaba de anunciar de manera muy temprana sus aspiraciones a la reelección, en línea con el proyecto de Carlos Menem de perpetuación en el poder para profundizar las reformas económicas. En el caso de que Milei tenga éxito en sus planes políticos y considerando que, disponiendo actualmente de una minoría legislativa, expresa algo tan grave como que no se odia lo suficiente a los periodistas e insulta a todos sus críticos, a nadie sorprenderá que, de llegar a contar con mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados, “vaya por todo” en su sueño de un capitalismo autoritario.

Si en algo coinciden las visiones políticas extremas en la Argentina, las del trotskismo y el “libertarismo”, es que las mismas no se aplican en ningún país del mundo. Por tal motivo, Argentina requiere del respeto de los derechos humanos, en su integralidad e interdependencia, como agenda de política pública de la democracia. Los países que así lo hacen, junto a una responsabilidad fiscal como política de Estado, son el espejo para el desarrollo del país, en lugar de pretender experimentar con visiones dogmáticas que erosionan la democracia, ya sean de izquierda o de derecha.

*Director general de Cadal (www.cadal.org) y autor del libro Memoria, derechos humanos y solidaridad democrática internacional.