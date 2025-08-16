“Nosotras pudimos crear una nueva lengua: creemos que la paz es la única solución”

Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol fueron nominadas en 2024 al Premio Nobel de la Paz. Desde hace cuatro años, con la firma de la propuesta “Llamada de las madres”, estas dos organizaciones, una de Israel y la otra de Cisjordania, trabajan en conjunto para encontrar una solución pacífica al conflicto árabe-israelí.

Las representantes que estuvieron en la gira, que luego de Argentina partió a Uruguay, son:

Angela Scharf, la coordinadora del equipo de Relaciones Exteriores de Mujeres por la Paz. Israelí, estudió Ciencias Políticas y Medio Oriente en la Universidad de Jerusalén y vivió en Corea del Sur, Alemania y Bélgica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También de Mujeres por la Paz, Hyam Tannous, miembro del comité directivo. Es israelí árabe cristiana. De 2000 a 2016 dirigió un programa de no violencia para todas las escuelas judías y árabes del norte de Israel.

Y Reem Al-Hajajreh, cofundadora y directora de Mujeres del Sol. Nacida en Belén, es musulmana y defiende el empoderamiento femenino. Es madre de tres hijos.

Un nuevo idioma. “La gente no sabe lo que está pasando, ni siquiera en los lugares del conflicto. La guerra es entre personas que hablan hebreo y árabe. Nadie entiende lo que pasa en Cisjordania o en Gaza, porque todo se transmite en árabe. Lo mismo al revés: lo que pasa en Israel ocurre en hebreo, y la gente no sabe hebreo. Lo que descubrí es que no sabemos nada los unos de los otros”, traza este preocupante panorama la israelí cristiana Hyam Tannous.

Es que sin conocimiento claro de lo que ocurre, ¿cómo alcanzar la paz? Angela Scharf coincide: “El problema es que la prensa es muy de elegir un bando”.

“Nosotras pudimos crear una nueva lengua”, dice Reem Al-Hajajreh. “Traté de escuchar la otra parte, al pueblo de Israel, entender qué piensan, y logramos un diálogo. Las mujeres israelíes son madres y yo también soy madre, todas queremos que nuestros hijos vivan en paz”. “Por supuesto que fue difícil expresarme de esta manera, me fue muy difícil implementar esta nueva idea: que nosotros queremos vivir en paz con los israelíes. Pero, al mismo tiempo, tuve el apoyo de mis hijos”, cuenta Al-Hajajreh.

Pares. “El punto acá es que no tenemos que ser propalestinos o proisraelíes, tenemos que ser propaz”, dice Tannous. “En Israel tenemos muchos educadores y académicos árabes, aunque el mayor problema y diferencia en la convivencia es que los árabes no van al ejército. Entonces eso se vuelve algo complicado”, revela.

“En Israel son los mismos derechos para todos: hay árabes en el Parlamento, la mayoría de los doctores en Israel son árabes, así como las enfermeras. Pero ellos se sienten ciudadanos de segunda clase”, cuenta Angela Scharf. Por eso, “nosotras creamos puentes, ayudamos a personas de ambos lados para que se conviertan en embajadoras de paz en sus comunidades”, agrega.

Mujeres de paz. “Creemos importante que el proceso de paz incluya a las mujeres. Este conflicto muestra que necesitamos verdaderas soluciones de paz. La espiral de violencia se tiene que terminar finalmente”, afirma Scharf. “Nosotras realmente creemos que la paz es la única solución para evitar la pérdida de nuestros hijos. No hay otra solución”, concuerda Al-Hajajreh.

Women Wage Peace, o Mujeres Activan por la Paz en español, es una organización israelí fundada en 2014. Reúne a más de 50 mil mujeres de diferentes religiones y posturas políticas.

Women of the Sun, o Mujeres del Sol, tiene base en Cisjordania. Fue creada en 2021 por un grupo de mujeres comprometidas con la paz. La organización selló su relación con Women Wage Peace con la firma del pacto Llamada de las Madres. Ambas organizaciones fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz 2024.