Nuevos formatos capturan la atención de los jóvenes a la escritura y lectura

Antes de diciembre de Joana Marcús llega en formato papel a las librerías argentinas. La novela es la primera parte de una saga compuesta por Antes de diciembre, Después de diciembre, Tres meses y Las luces de febrero, esta última todavía no está disponible en la plataforma. Antes de diciembre es un libro que habla sobre los vínculos y que cuenta la historia de Jenna Brown que inicia el primer año en la universidad. Su novio Monty le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese momento, tenían una relación a distancia y abierta. Así que no pasaba nada si no dejaba de acercarse al mejor amigo del novio de su compañera de habitación, Todo volvería a la normalidad en diciembre. Este éxito en España se une a la colección de Wattpad del sello Montena de la editorial Penguin Random House.

Para muchos resultará desconocida la plataforma Wattpad. Al respecto, Laura Abratte, docente de Lengua y Comunicación de la carrera de Comunicación de la Universidad Blas Pascal (UBP) la define como “una multieditorial digital colaborativa, la cual también virtualiza la comunidad lectora/escritora bajo la posibilidad de interacción como red social”.

Características de la plataforma

Entre los rasgos que identifica a esta plataforma la docente Abratte distingue “Wattpad permite acceder de forma gratuita a múltiples obras, también posibilita la autopublicación de las producciones de sus usuarios. Es decir, reúne tanto a escritores nóveles como a lectores. Asimismo, se puede opinar con comentarios, colocar likes o votar al final de los capítulos”.

En cuanto al público al que se dirige agrega “en líneas generales, podemos decir que la mayoría del público que vincula lo componen adolescentes y jóvenes que rondan hasta los 30 años aproximadamente”. Es el caso de Joana Marcús, nacida en Mallorca en 2000. Ella divide su tiempo entre sus estudios, sus libros y sus mascotas. Si bien había escrito otros relatos, fue a partir de los 13 años que publicó su primera historia completa en Wattpad, donde ha seguido escribiendo hasta la actualidad.

Algunos de los éxitos que pasaron de Wattpad al papel. El más reciente Antes de diciembre de Joana Marcús.

A partir de esta innovación en el mundo literario y juvenil, Abratte sostiene que “hoy en día, las editoriales también han demostrado interés en la plataforma y eligen algunos títulos para promocionar allí; o bien, en el camino inverso, seleccionan una obra del sitio para publicarla en papel”. Así han surgido títulos y autores como Perfectos mentirosos: mentiras y secretos; y Strange de Alex Mírez; Heist de Ariana Godoy, que llevará su texto con adaptaciones a Netflix.

Para concluir la docente de la UBP, Laura Abratte destaca: “la lectura es fundamental, como también la producción escrita, más aún, si es literaria. En simultáneo, el desarrollo de la comprensión lectora y el pensamiento crítico son capacidades centrales para el presente que hoy enfrentan nuestros jóvenes".