La advertencia de Sergio Berni a Alberto Fernández: "Yo me voy a quedar hasta que me echen"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió el martes 14 de noviembre al presidente Alberto Fernández al señalar que no dejará su cargo de funcionario "hasta que lo echen", en alusión a los cambios en el gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Durante una entrevista que brindó a Infobae, Berni anticipó: “No sé cuánto tiempo más van a aguantar a un ministro que discrepa públicamente con el Presidente de la Nación. A mí la gestión me apasiona. Yo me voy a quedar hasta que me echen”.

Berni hizo campaña en la 'mesaza': "Estoy alejado de Cristina y quiero ser candidato a presidente"

"Yo no me callo nada. Como ya le dije, critico públicamente al Presidente cuando lo tengo que criticar, y eso no lo hace ningún ministro. Yo soy kirchnerista, pero cuando la política se aleja de los dirigentes no me siento cómodo", agregó a continuación.

En los últimos tramos de la entrevista, y poniendo el foco en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, admitió estar "alejado de ella" luego de que se le "prohibiera competir en la PASO" con su propia lista. "Me molestó y lo digo, moleste a quien moleste", concluyó.

JFG / ED