Sergio Berni dijo que la derrota electoral fue "rotunda" y criticó a Alberto Fernández

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió al resultado de las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado y aseguró que el oficialismo sufrió una "derrota rotunda". Además, volvió a apuntar contra el presidente Alberto Fernández y habló sobre su continuidad en el gabinete del gobernador Axel Kicillof.

"Si ahora no entendemos lo que han dicho las urnas, la elección no ha tenido sentido”, afirmó el funcionario bonaerense este lunes 22 de noviembre en una entrevista con el periodista Luis Novaresio en Novaresio 910 (Radio La Red). “Cuando se gana, se gana... Y cuando se pierde, se pierde. ¿Correspondía o no haber festejado los números? Me parece irrelevante", añadió.

"Lo que me preocupa es si entendimos lo que nos dijo el pueblo y si somos capaces de revertir la dirección por la que el pueblo ha votado”, repitió Sergio Berni. Y consideró: “La derrota tiene que ver con muchas cuestiones de forma más que de fondo".

En ese sentido, el funcionario recordó las elecciones legislativas de 2009 y señaló al presidente Fernández, quien actualmente es titular del Partido Justicialista. "No me corresponde a mí ponerle nombre y apellido al padre de la derrota, pero en 2009, cuando Néstor Kirchner perdió por una mínima diferencia, lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista como un gesto de que había entendido el mensaje de las urnas”, recordó.

Sergio Berni cruzó a Aníbal Fernández y lo trató de "soberbio": "¿Le hago un dibujito?"

PASO 2023: "No tengo por qué creerle al presidente"

En otro tramo de la nota, Sergio Berni manifestó que no le cree al jefe de Estado cuando prometió que las elecciones presidenciales de 2023 todas las candidaturas se resolverán a través de las elecciones primarias, a diferencia de lo ocurrido este año. "No tengo por qué creerle al Presidente; ¿por qué debería creerle? Esto se debería haber resuelto antes de las elecciones, no después”, advirtió.

“Esta no es la primera ver que prometen que van a haber PASO, ya sucedió hace 4 años, así que déjeme que no les crea mucho a quienes dicen que vamos a tener primarias en 2023″, lanzó.

Además, explicó que si Alberto Fernández "tuviera poco poder" no hubiera puesto las cabezas de lista de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.

Un ciclo político que se cierra

Su continuidad como ministro y la violencia policial

Semanas atrás, Sergio Berni había puesto en duda que siguiera ocupando la titularidad de la cartera de Seguridad en la provincia, pero despejó esa versión y afirmó que continuará trabajando con el gobernador Kicillof.

“Sigo con el gobernador porque es de las pocas personas que ha entendido el fenómeno de la seguridad, lo ha comprendido en su complejidad, en su multidimensionalidad y no ha escatimado ningún esfuerzo material, ni humano, para revertir la situación. Las cuestiones están encaminadas, no son puros anuncios”, sostuvo el ministro bonaerense.

"Me parece que vale la pena esforzarse con lo ingrato que es este cargo. Ser ministro de Seguridad de la Provincia es el cargo más ingrato de la política argentina, pero cuando uno tiene un gobernador que comprende de lo que estamos hablando y hace todos los esfuerzos para revertirlo, es de buena persona seguir acompañándolo", completó el titular de la cartera provincial de seguridad.

Descalzo y sin resistirse: así se llevaban detenido al hombre que murió en un calabozo en San Clemente

Berni volvió a cuestionar la autopsia por el hombre asesinado en una comisaría en San Clemente del Tuyú, delito por el cual están presos nueve policías de la Bonaerense acusados de asfixiar y matar a golpes al detenido. No obstante, el funcionario sostuvo que si hay un mal accionar de la Policía tendrán “la máxima sanción”.

Incluso se refirió al asesinato de Lucas González por el que se investiga a tres policías de la Ciudad que recorrían Barracas vestidos de civil. El ministro bonaerense destacó que en la Provincia las brigadas de inteligencia no están autorizadas a realizar tareas de seguridad ciudadana.

“Cuando uno maneja 100.000 personas que están armadas todos los días en la calle y que son seres humanos, y las reacciones de los seres humanos son impredecibles, uno tiene que tratar de acortar las posibilidades de errores en esa imprevisibilidad”, completó Berni.

FP/ff