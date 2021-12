Sergio Berni reveló las razones de su alejamiento de Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió muy herido de los cierres de listas de las últimas elecciones y reconoció que eso lo alejó de Cristina Kirchner. “Hubo algunos actores que hicieron mucho daño, eso en política no se hace”, subrayó.

"Cuando digo que estoy distanciado de Cristina no lo hago desde el romanticismo de que no nos hablamos. He tomado una decisión política que tiene que ver con alejarme de todo lo que ha sucedido en los últimos cierres de listas", detalló Berni en declaraciones a Crónica. "El cierre de listas nos dejó una herida muy profunda, difícil de cerrar", detalló.

El ministro aspiraba a una candidatura a diputado provincial, pero no fue tenido en cuenta y aclaró que “hubo algunos actores que hicieron mucho daño, eso en política no se hace”. “Haberme pedido que no participara como candidato a diputado provincial fue un agravio para que todos aquellos que dejamos la vida para cambiar la provincia de Buenos Aires", resaltó.

"Todos los militantes que nos sentimos con una pertenencia muy fuerte al peronismo hemos sido agraviados fuertemente y sin ningún tipo de necesidad", insistió. Ante esto, Berni busca dar batalla en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de las elecciones presidenciales de 2023 como aspirante a Presidente.

"Nos estamos preparando para en el 2023 competir por el cargo de Presidente”, comenzó y aclaró que no sabe si continuará en el Frente de Todos. “Me voy a sentar en una mesa donde todos aquellos que nos sentemos estemos dispuestos a ver qué ponemos y no qué sacamos", aclaró.

"Alberto Fernández no tiene representatividad territorial ni fuerza partidaria para tomar una decisión por el Frente de Todos", dijo fulminante y agregó: "Este gobierno no sólo dilapidó 5 millones de votos, sino que dilapidó su credibilidad".



