Sergio Berni: "A la campaña le falta un poco de pasión"

A menos de dos semanas de las PASO 2021, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, criticó con dureza el avance de la campaña, al insistir en que "le falta un poco de pasión", mientras que aseguró que el día “que no pueda decir lo que pienso” se tendrá que abrir del oficialismo.

“Entiendo que la política es pasión. Y me parece que a la campaña le falta un poco de calor. Está todo muy confundido, y la política se encarga de confundir más a la gente”, expresó Berni en diálogo con Luis Novaresio en Dicho Esto (A24).

Sin embargo, el funcionario bonaerense se mostró confiado y vaticinó que el oficialismo ganará las elecciones legislativas por entre 5 y 6 puntos. “Va a ser una buena elección en un año en la que la mayoría de los oficialismos sufrieron los efectos de la pandemia", señaló.

Sergio Berni luego insistió en que "quizás a este Gobierno le falta peronismo", y reconoció que la gestión de Alberto Fernández nunca lo deslumbró, aunque opinó que “se puede corregir ese rumbo después de las elecciones". "Probablemente nunca estuve encantado", admitió.

Sobre este punto, el ministro de Axel Kicillof aclaró que “el día en que no pueda decir lo que pienso, me tendré que ir”. “A mí no me manda ni la vice ni el gobernador a decir tal o cual cosa. Y me hago cargo. Y sí, eso sacude a veces el tablero político y yo me la banco. Yo digo lo que digo y me banco lo que se venga", aseveró.

Por otro lado, el funcionario bonaerense halagó al precandidato a diputado liberal Javier Milei: “Me parece simpático y divertido. Me comería un asado y me tomaría unos vinos con Milei”, dijo el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia, a pesar de que aclaró que no trabajaría con el economista. “No gestionaría con él”, manifestó.

En otro orden, en relación al cruce que tuvo con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, quien dijo que “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”, Berni reveló que recibió llamados de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero se negó a detallar el contenido de las conversaciones “privadas”.

Berni Presidente 2023

Por otra parte, Sergio Berni no descartó su propia postulación como presidente para el 2023, aunque reconoció que le "encantaría" presenciar un retorno de Cristina y que "Axel tiene todo lo que hay que tener para acceder a cualquier cargo".

El ministro bonaerense elogió la gestión de Kicillof y destacó el trabajo de Daniel Gollán durante la pandemia del coronavirus. “Los oficialismos en el mundo han sufrido los efectos de la pandemia. A pesar de que la provincia de Buenos Aires tenía todos los números para hacer un desastre epidemiológico, el gobernador y el exministro de Salud pusieron todo el aparato en marcha para restaurar el sistema de salud que estaba devastado”, opinó.

"Nosotros nos preparamos siempre para ser presidentes. En ese camino pensamos todos los días, en la posibilidad de transformar. Y la única posibilidad de transformar es desde el Ejecutivo", finalizó.

CFT/FF