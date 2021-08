La reacción de Berni a la frase de Tolosa Paz: “Por más garche que haya, sin equidad el pueblo es infeliz”

El ministro de seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, se mostró sorprendido por la expresión utilizada por Victoria Tolosa Paz, con quien comparte espacio en el Frente de Todos, respecto del concepto de felicidad en el peronismo.

“En el peronismo siempre se garchó”, había sostenido la precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista por el canal de You Tube MiamiK, donde conversó con los youtubers Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi.

La polémica frase de Victoria Tolosa Paz sobre el peronismo que encendió las redes sociales

Horas después, Berni le concedió una entrevista a Luis Novaresio, en Radio La Red, y fue consultado por aquella expresión. Al escucharla, respondió con seriedad.

"Para nosotros el engrandecimiento de la patria pasa por el trabajo, la soberanía política, por la independencia económica y por la justicia. Si no hay justicia social, si hay inequidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz”, sostuvo.

Más adelante agregó que “un pueblo es feliz cuando se realiza, tiene trabajo, producción, y sobre todo cuando hay equidad social”.

Fuego abierto contra Sabina Frederic

Por otro lado, el ministro de seguridad bonaerense abrió un nuevo capítulo de su enfrentamiento con la ministra nacional, Sabina Frederic, de quien dijo que “se la pasó de fiesta durante toda la pandemia”.

“Con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, dijo Berni sobre la funcionaria que es antropóloga e integra el gabinete del presidente Alberto Fernández.

José Luis Espert le respondió a Sabina Frederic: "Después no pidan que no pase lo de Ginés"

Frederic había cosechado críticas de sectores de la oposición por una frase utilizada durante una entrevista el sábado 28 de agosto por Radio Mitre, en dónde comparó la situación de inseguridad del conurbano bonaerense con Europa. “Suiza es más tranquilo pero también más aburrido”, había afirmado la funcionaria en un tono de distensión que ocasionó molestia por la gravedad del tema.

“¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?” se preguntó Sergio Berni, sumándose a las críticas contra Frederic.

“Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona que en plena crisis del Olivos - gate, pidió la reelección de Fernández”, atacó Berni.

LC/FL