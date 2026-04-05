Un Estado familiar al servicio de Beijing

A partir de diciembre de 2021, el presidente Daniel Ortega rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con Beijing, marcando la “nueva era” con la apertura de una embajada china en Managua ese mismo mes. Esta decisión se produjo tras semanas de que la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea (UE) condenaran las elecciones de 2021. Beijing aprovechó la oportunidad para entrar en Managua buscando aliviar el creciente aislamiento internacional del régimen de Ortega.

En 2023, las exportaciones totales de Managua a Beijing se estimaron en 27,3 millones de dólares, pero aumentaron casi un 300% en 2024, alcanzando los 82,1 millones de dólares. También en 2024, Beijing fue el segundo mayor exportador a Nicaragua, representando el 14% de las importaciones totales, con un valor de 1.650 millones de dólares. Recientemente, Beijing y Nicaragua han mantenido un déficit comercial de más de 1.000 millones de dólares, lo que ha servido como un salvavidas para la desesperada estrategia de supervivencia del régimen, con China como principal benefactor. A medida que aumenta la presión occidental, Beijing proporciona capital, infraestructura, comercio y oportunidades al régimen de Ortega-Rosario Murillo a través del sector comercial y minero.

Nicaragua ha contribuido directamente a la expansión del desarrollo económico de China en la región y ha aprobado múltiples leyes para facilitar el camino a Beijing. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una Zona Económica Especial (ZEE) que se vincula directamente con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, impulsando eficazmente su influencia a través de la infraestructura y el comercio.

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Las ZEE incluyen numerosas ventajas para las operaciones de Beijing en Nicaragua, como exenciones totales del impuesto sobre la renta, dividendos y aranceles de importación hasta por una década, y sectores industriales específicos para la manufactura, la agroindustria, la tecnología y las exportaciones. Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega, dirigirá las ZEE, con una renovada promesa de empleo, alivio de la pobreza y transferencia de tecnología. La presencia del hijo del presidente al frente de las ZEE refleja el enfoque de la política exterior de Nicaragua en convertirse en un puente comercial entre el Pacífico y el Caribe.

Además, desde 2021, el régimen de Ortega-Murillo ha otorgado discretamente aproximadamente 300 mil hectáreas de tierra, o casi el 2,36% del territorio nacional de Nicaragua, a cuatro empresas mineras afiliadas a China: Zhon Fu Development, Nicaragua XinXin Linze Mineria Group, Thomas Metal y Brother Metal. Estas empresas no tienen historial en Nicaragua, no están vinculadas a ninguna entidad china conocida y ni siquiera cuentan con sitio web. Sin embargo, el régimen de Ortega-Murillo las ha adaptado convenientemente, ya que Nicaragua permite que empresas fantasma opacas sin historial operen en sectores de infraestructura crítica.

Para apoyar la campaña minera de Beijing, el régimen de Ortega-Murillo ha revocado derechos de concesión y otorgado esas mismas concesiones mineras a estas opacas entidades fantasma. En 2022, la Asamblea Nacional Sandinista reformó la Ley 387 para permitir la transferencia de concesiones sin licitación pública, debilitar los mecanismos de control social y concentrar la toma de decisiones en el Ministerio de Energía y Minas. Esta “reforma” otorga a Nicaragua el control exclusivo sobre la transferencia de propiedad de concesiones mineras sin previo aviso.

Además de la minería, Beijing ha manipulado el sector comercial nicaragüense que depende de las exportaciones de China a Nicaragua. Actualmente, los comerciantes nicaragüenses afirman enfrentarse a una “competencia desleal” a medida que sus ventas disminuyen debido a la explosión de ciudadanos chinos que operan en la región. Las empresas chinas han congelado el mercado nicaragüense mediante la venta de productos baratos a los que los ciudadanos chinos pueden acceder fácilmente gracias a los acuerdos. Los informes indican que la estrategia de China consiste en aprovechar los beneficios de importación que ofrece el gobierno nicaragüense, lo que permite a los ciudadanos chinos vender productos a precios bajísimos.

Esta estrategia ha permitido a Beijing debilitar por completo a las empresas nicaragüenses y apoderarse del mercado. En mayo de 2024, The Confidential informó que las empresas chinas redujeron drásticamente el 70% de las ventas de los comercios locales. Además, este aumento de empresas chinas se traduce directamente en el crecimiento de las importaciones desde China, lo que contribuye a una mayor expansión del ya considerable déficit comercial.

Esta incapacidad para producir bienes atractivos para los mercados de Beijing perpetuará las tendencias de altas importaciones y mínimas exportaciones por parte de Nicaragua, lo que le brinda a China la oportunidad de influir plenamente en la capacidad exportadora bajo el régimen de Ortega y Murillo.

Su objetivo de alienar a la población civil para generar riqueza para sí mismos y para Beijing mediante actividades económicas ilícitas y oscuras debe enfrentar audiencias legales en beneficio del pueblo nicaragüense. Se continúan debilitando los cimientos de sus instituciones democráticas para favorecer la propiedad china de zonas comerciales e industriales, lo que congelará las exportaciones nicaragüenses y favorecerá la dependencia de las importaciones chinas.

* Latinoamérica21. Estudiante de posgrado del programa de Asuntos Globales de la Universidad Internacional de Florida, donde completó una licenciatura en Relaciones Internacionales y Políticas.