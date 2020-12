Nueva plataforma de streaming: llegó DIRECTV GO

A partir 17 de diciembre la plataforma de streaming DIRECTV GO comenzará a comercializarse en Argentina de manera independiente y diferenciada del servicio de televisión satelital. Ofrecerá la programación deportiva de DIRECTV y las mejores películas, series y documentales con una promoción de lanzamiento de $1290 por 6 meses con HBO incluido sin cargo.

DIRECTV GO ofrece lo mejor de los contenidos en vivo, con canales lineales y la programación deportiva de DIRECTV y lo mejor del mundo ondemand de las películas, series y documentales en cualquier momento y lugar, a través de diversos dispositivos (celulares, tabletas, computadoras, smartTVs y dispositivos de streaming).

DIRECTV GO ofrece la posibilidad de combinar el paquete de programación básica con premiums como HBO, Fox Premium y/o Pack Fútbol, entre otros. El servicio, actualmente, también se otorga sin costo adicional a todos los clientes del servicio de televisión satelital postpago y prepago (con saldo).

DIRECTV GO permitirá disfrutar la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta, de manera fácil, simple y rápida

Para acceder a la plataforma, una vez contratado el servicio en www.directvgo.com, los suscriptores sólo deberán descargar la aplicación en su Smart TV, Tablet o Smartphone de las tiendas Apple y/o Android. DIRECTV GO permitirá disfrutar la programación en dos dispositivos a la vez con una misma cuenta, de manera fácil, simple y rápida y ofrece un periodo de prueba de 7 días. Los suscriptores solo deben descargar la aplicación en el dispositivo que deseen desde las tiendas mobile AppStore y/o Google Play, como también en tu Smart TV Samsung, LG o TCL, y dispositivos streaming AppleTV, AndroidTV, Roku y AmazonFireTV

Los suscriptores de DIRECTV GO podrán acceder a una gran variedad de contenidos en vivo y ondemand, además de la programación habitual, transmisiones y coberturas exclusivas de DIRECTV Sports, con contenidos como LaLigaSantader y la Copa Sudamericana y los contenidos exclusivos de OnDIRECTV comoel documental “Diego Maradona” y “TheTonightShow starring Jimmy Fallon”.

También series como “The undoing” o “I know this much is true”, “Lovecraft country” y “Patria” (HBO) "El cuento de la criada" (Paramount); o “Godfather of Harlem”, “Devs”, “Mrs. America” y “This is us” (FOX); “The Hour” (TNT Series) y “The walking dead: world beyond” (AMC), entre otros. Y películas como “Green book”, “It: capítulo dos”, “Zombieland: tiro de gracia”, “DowntonAbbey”, “Guasón” (HBO); y “El robo del siglo”, “Terminator destino oculto”, “JojoRabbit” (FOX).

En cuanto a los deportes, además de DIRECTV Sports, a través de ESPN y FOX ofrecerá contenidos como la Copa Libertadores y la UEFA Champions League, así como también las mejores competencias locales e internacionales de las diversas disciplinas deportivas.

Nuevas tendencias y hábitos de consumo de contenidos

Con el lanzamiento de DIRECTV GO, DIRECTV responde a las necesidades actuales de los suscriptores que,según sus preferencias y hábitos de consumo de entretenimiento, pueden optar por televisión satelital prepaga, un abono mensual pospago y ahora también la plataforma de streaming DIRECTV GO.

Actualmente en la región tienen tres tipos de suscriptores: aquellos que tienen TV paga y usan DIRECTV GO como complemento, los que antes tenían TV y ahora eligen DIRECTV GO, y los que nunca tuvieron TV paga (cordnevers). Un segmento importante de los clientes de DIRECTV GO a nivel regional corresponden a este último segmento o “freshmarket”, que es un público más joven, que busca una propuesta innovadora, con todo el contenido, pero con libertad y conveniencia (sin necesidad de instalación, contratos anuales y con flexibilidad total). Con este anuncio no sólo la compañía apunta a brindar valor agregado a sus clientes actuales sino también a dar una respuesta a este nuevo grupo de consumidores de entretenimiento que valoran mucho los contenidos y transmisiones deportivas.