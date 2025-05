Gildo Insfrán inauguró su obra educativa N° 1.515 en Formosa y destacó logros en las Pruebas Aprender 2024

Este miércoles 21 de mayo a las 8:15 horas, el Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró la refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación N° 460 (EPEP) “Misión del Timbó”, así como la construcción del Jardín de Infantes Nucleado N° 41 (JIN) – Satélite EPEP N° 460, en la localidad de Herradura.

Cabe destacar que la EPEP N° 460 formó parte del operativo muestral de las Pruebas Aprender 2024, cuyos resultados posicionaron a Formosa en el primer lugar a nivel nacional, con un 63,6% de logros esperados y un alto rendimiento en los niveles V y VI en comprensión lectora, según datos difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación. En ese marco, las autoridades entregaron certificados a los alumnos de tercer grado como reconocimiento a su desempeño.

El mensaje de Gildo Insfrán

La escuela estuvo incluida en las Pruebas Aprender, donde Formosa obtuvo los primeros lugares y por ello entregaron certificados a ocho estudiantes de tercer grado. “Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, lo que proyectamos y lo que seguiremos haciendo”, destacó el Gobernador Gildo Insfrán en cuanto al logro de estos estudiantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Qué alegría demostrar a quienes nos miran con desprecio que nuestros alumnos han sido quienes llevaron en alto la bandera de Formosa en el área de educación en las Pruebas Aprender. Hasta ahora les sorprende. ¿Cómo puede ser que esté delante de CABA? Si de justicia social hablamos, allí el pobre es pobre y no tiene posibilidades de pagar una cuota de una institución privada, y muchas familias de clase media tampoco, mientras aquí defendemos el acceso a la educación y su nivel”, agregó.

Gildo Insfrán rescató el papel de la comunidad originaria, que también participó de las Pruebas Aprender a través de la Educación Bilingüe. En ese sentido, el mandatario también mencionó a la Universidad Provincial de Laguna Blanca como otra muestra de “justicia social”, y recordó que en el acto de egresados se dio lugar a una alumna wichí, de Ramón Lista, quien brindó un emotivo discurso. “Lo que buscamos es que todos crezcamos o tengamos la posibilidad de crecer en el mismo nivel, que haya una línea de vida donde ningún formoseño esté por debajo”, señaló el Gobernador.

De cara a las elecciones del 29 de junio

“Anoche escuchaba al Presidente, que estaba en un ambiente donde estaba muy a gusto, un congreso de empresarios estadounidenses, hablando de la libertad, tanto él como su Ministro de Economía. Milei mencionaba que al narcotráfico no se lo combate de otra forma que no sea la justicia o seguridad, no la cuestión económica, que esta debía ser libre para blanquear sus recursos, según el criterio del Presidente”, comentó Insfrán en torno a las polémicas declaraciones de Milei en la jornada de la AmCham.

Insfrán llamó a respaldar el modelo formoseño en las elecciones del 29 de junio, en las que se votará la reforma constitucional junto con los cargos legislativos.

Al respecto, también recordó que Formosa se someterá a un proceso electoral y aprovechó la ocasión para defender las medidas de la gestión, que van en contramano de lo propuesto por la Presidencia. “En las elecciones del 29 de junio debemos demostrar que no estamos de acuerdo con la política nacional y sí apoyamos las formoseñas, y a través de nuestro voto queremos elegir y nos den una Constitución donde estén contemplados todos los derechos adquiridos que hoy no figuran en ella”, mencionó en torno a las elecciones constitucionales que se harán junto a las legislativas provinciales.

Las mejoras en las instituciones educativas de Herradura

En el caso de la unidad educativa de Nivel Primario, ubicada en un predio de 1.700 metros cuadrados, se refaccionó una superficie cubierta de 450 metros cuadrados y se amplió en otros 140, alcanzando un total de 600 metros cuadrados de obra.

Las obras en Herradura benefician a nivel inicial y primario, con mejoras en aulas, sanitarios, cocina y espacios comunes.

La obra en la EPEP N° 460 y el JIN N° 41 sumó más de 700 m² de infraestructura nueva y refaccionada, fortaleciendo el acceso a una educación pública de calidad en Herradura.

Los sectores refaccionados incluyeron la dirección, cuatro aulas, un núcleo sanitario para alumnos, galerías, hall de acceso y vereda municipal. Por su parte, los espacios ampliados comprendieron el patio cubierto, cocina-despensa, depósito, sanitarios y una cisterna.

En cuanto al JIN N° 41, ubicado en un predio de 1.100 metros cuadrados, se construyeron distintas áreas: 175 metros cuadrados cubiertos que abarcan dos aulas pedagógicas, dos grupos de sanitarios para alumnos, un sanitario para docentes, depósito, galerías, hall de acceso, vereda municipal y una cisterna.