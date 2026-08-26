Inversión récord: Grupo Vasser trae a Kohler a la Argentina con una inversión de US$ 4,5 millones

En un contexto económico desafiante, en el que muchas marcas internacionales optan por retirarse, el Grupo Vasser apostó por el mercado argentino al invertir 4,5 millones de dólares en la llegada oficial y la apertura de la primera tienda exclusiva de Kohler, firma pionera en diseño y soluciones para el hogar y la construcción.

La decisión responde a una sólida planificación estratégica y a una alianza con la firma estadounidense que se viene gestando desde hace más de dos años y medio. Así lo explicó el máximo referente de la compañía en una entrevista exclusiva, destacando la visión a futuro: “Tomamos esta decisión porque siempre miramos los negocios a largo plazo. Nuestras iniciativas trascienden los gobiernos y la llegada de Kohler es el resultado de un trabajo conjunto de más de dos años y medio”, afirma Juan Manuel Iraola, CEO y presidente de Grupo Vasser.

La respuesta de los especialistas

La respuesta del sector no se hizo esperar entre arquitectos y desarrolladores. Para la firma, la apuesta pasa por combinar la oferta interna. “Entender el mercado argentino es complejo y muchas empresas extranjeras terminan retirándose. Tener la representación local nos permite dar un seguimiento real en las obras, garantizar la posventa y darle certidumbre a proyectos que llevan años de ejecución”, explica Iraola.

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Inauguración del nuevo showroom de Kohler en Palermo

La estrategia comercial se divide en tres grandes áreas: la hotelería internacional (sector donde Kohler ya trabaja con cadenas como Hilton), los espacios públicos y corporativos (aeropuertos y centros comerciales) y el sector de viviendas de alta gama junto a desarrollos inmobiliarios.

Valor agregado para las viviendas

En el mercado inmobiliario, contar con una marca global de este calibre permite elevar la calidad y el nivel de los nuevos edificios y barrios que se construyen en el país.

"Los proyectos necesitan costos muy competitivos, algo que Kohler puede ofrecer, pero también queremos agregarles valor desde la marca. El desarrollador entiende que en la Argentina incorporar una firma internacional como Kohler —ya sea en una grifería, una bacha de cocina o un sanitario— eleva de inmediato la categoría de la obra", completa el directivo.

Con diez años de trayectoria en el sector de la construcción y un historial de fuertes inversiones, el grupo se afianza en la región. Tras consolidar su presencia en el interior del país y en Buenos Aires, el objetivo a futuro es conectar la operación local con la red de Kohler en toda Latinoamérica, potenciando aún más su alcance.