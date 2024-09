Literatura: cuál es la novela de Pablo Baca que fue publicada en España

La literatura argentina sigue conquistando fronteras, y esta vez es el turno del reconocido autor Pablo Baca, cuya nueva novela ha sido publicada en España por Ápeiron Ediciones, una editorial madrileña especializada en ficciones modernas y contemporáneas. La obra, que mezcla misterio, pasión y desafíos, promete atrapar a los lectores con una historia ambientada en los contrastes de la puna y una ciudad desconocida, revelando la profundidad y complejidad de los personajes que la habitan.

Se adelante en la contratapa: “Samuel Caucota vive con su padre minero en Campamento Veta Mina, a más de cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar, hasta que baja un día a una ciudad caliente y húmeda a estudiar abogacía. Lleva una consigna de su padre: «conocer el mundo». Pero no es el mundo lo que conoce, sino a una mujer. Se llama Candelaria, pero le dicen Cali. Lo primero que ella le cuenta está lleno de anticipación: «Kali, con K, en sánscrito, significa oscuridad y también tiempo. Es el nombre de una diosa». Cali lo arrastra a recorrer kilómetros y a cometer unos cuántos delitos: trata de personas, robo, secuestro y contrabando. Lo que Caucota quiere es conocerla. Atiende a lo que ella dice o deja de decir, a sus actos apasionados o llenos de cálculo, a su amor y a su dolor, buscando una lógica, «una personalidad o un resentimiento». Esa pregunta es la historia. Le es difícil de responder porque «era todo inestable y no se podía prever nada, ni su bienestar ni su enfermedad, ni su entusiasmo ni su desolación». Intenta descubrir el misterio de Cali y lo abruma la compasión”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ápeiron ediciones publica colecciones de filosofía, ensayo, arte, educación, música y literatura. Entre sus publicaciones se encuentran desde obras de autores como Julián Marías y Jardiel Poncela hasta libros de Louisa May Alcott o Lewis Carroll. También traducciones inéditas de Descartes, Walt Whitman, Stanley Cavell, Ludwig Wittgenstein, al-Fārābī, Malwida von Meysenbug, Rosa Mayreder, Jacob Klein, Charles Ives… El objetivo de la editorial es dar a conocer tanto obras descatalogadas y manuscritos clásicos todavía no publicados en español así como obras literarias o estudios contemporáneos valiosos para los lectores e investigadores actuales.

El autor

Pablo Baca -consigna la editorial- nació en Jujuy en 1958 y este ha sido su lugar constante, con algunas temporadas afuera para desempeñarse como estudiante o conscripto. Ha estado aquí tratando de hacer lo mejor posible. Trabajó de abogado, fue presidente de una caja previsional, legislador provincial y juez. Paralelamente, pero con menor caudal, escribió poemas y relatos.

“Cuando un palo hizo que terminara abruptamente su desempeño público -añade la editorial- pensó que la abogacía lo acompañaría hasta el final. Pero no, había visto que el tiempo no pasa, sino que se amontona, y comenzó a contar viejos secretos, en la misma casa desde la que se escucha un río que habita el personaje de su novela Veta abajo, aunque, a diferencia del personaje, no siempre dice la verdad”.

También, con algo de humor, se afirma que “puede anotarse como una inscripción es que es un jugador de ajedrez apasionado, pero no destaca, por lo que, en ese juego, a diferencia de lo que ocurre en su vida, se mantiene a salvo del triunfo y también de la derrota” .

Ha publicado Cuentos de la mujer y el solitario (1989), Habitante del viento (1996), No esperar nada más de las estrellas (1999), He visto vivir (2000) y Al lado de Clara que duerme (2002). También Un relato ausente (2009), Escenas de la noche y del amanecer (2013), La caja fuerte de Ángela (2014), Nadie saca nada de sí mismo (2015) y Las cosas perdidas (2022). Sus obras han formado parte de diversas antologías y han aparecido en diarios y revistas. El poeta, crítico y traductor

Pablo Anadón afirmó en relación con su escritura: «Aunque en sus recuerdos, ya sean lejanos o recientes, a menudo resuena ‘el dolor de la vida’, también se percibe un latido compasivo y afectuoso, el de alguien que entiende la fragilidad y la vulnerabilidad de todos los seres sometidos al tiempo y a la muerte, lo que los hace dignos de amor».

La obra puede adquirirse en formato impreso o electrónico desde cualquier país (sin gastos de envío dentro de España y con un suplemento reducido en el caso de Argentina) desde la página web de Ápeiron, en el vínculo siguiente: https://www.apeironediciones.com/libros/Veta-abajo-Pablo-Baca-p682313560