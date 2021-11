Maroon 5 regresa a Argentina: viernes 8 de abril 2022 en el Campo Argentino de Polo

Los shows internacionales volvieron a la Argentina, como lo demostró Maroon 5 que confirmó su regreso el 8 de abril de 2022 en el Campo Argentino de Polo. Producido por DF Entertainment y presentado por Flow Music, los tickets para ver a la banda liderada por Adam Levine ya se encuentran a la venta a través de All Access.

Maroon 5 es una de las bandas con más trayectoria en el Pop contemporáneo. Con más de 56 millones de álbumes vendidos, 300 millones de sencillos a nivel global y decenas de certificaciones de oro y platino en más de 35 países, la banda se encuentra actualmente presentando “Jordi”, su más reciente trabajo discográfico, el cual nació como un fiel homenaje a Jordan Feldstein, el primer manager que tuvo Maroon y gran amigo de ellos, que falleció en 2017.

Este disco engloba a la perfección la sensibilidad de la banda, que se ganó a los fanáticos a través de una combinación híbrida entre pop, rock y R&B (este último demostrado desde su álbum debut, Songs About Jane y su álbum doble platino, It Won't be Soon Before Long, por ejemplo) pasando por discos como Hands All Over (que incluye los hitazos "Moves Like Jagger" y “Overexposed”), V (que debutó en el #1 en la lista de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos n° 1 "Maps", "Animals" y "Sugar", cuyo video ha registrado un récord de más de 2 mil millones).

A fines de 2017, la banda lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, el cual presentó el explosivo "Girls Like You" ft. Cardi B, y que alcanzó el #1 en el Top 40, el #1 en Adult Pop y el #1 en el Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas.

“Jordi”, lanzado en junio de 2021, se suma al internacionalmente exitoso repertorio de los chicos: canciones que acumulan miles de millones de reproducciones en todas las plataformas, más 200 shows en más de 30 países y alrededor de 3 millones de fanáticos que disfrutaron y continuarán disfrutando los shows de Maroon 5 en vivo.