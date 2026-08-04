Pagos con QR en Argentina: por qué lideran la región y cómo las empresas pueden aprovechar este crecimiento

En pocos años, el código QR pasó de ser una alternativa de pago a formar parte de la rutina cotidiana de millones de argentinos. Según el Global Payments Report 2026, elaborado por Global Payments y Worldpay a partir del análisis de tendencias en 42 países, el 84% de los argentinos encuestados afirmó utilizar habitualmente códigos QR para pagar con el celular en comercios físicos.

El porcentaje es el más alto de América Latina y ubica al país por encima de Brasil, Perú y Colombia, otros mercados de la región en los que los pagos digitales también registraron una fuerte expansión. El informe atribuye el crecimiento local, entre otros factores, a la masificación de las billeteras virtuales y al avance de la interoperabilidad.

Como muestran los datos, los usuarios ya incorporaron el QR a su rutina y esperan encontrar esta alternativa al momento de pagar. Sin embargo, para las organizaciones y empresas, ofrecer este nuevo medio de pago representa solo una parte del proceso. El crecimiento de las transacciones por QR trae aparejada una necesidad: gestionar y conciliar correctamente cada uno de esos cobros.

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Un nuevo escenario para quienes cobran: ¿qué cambia?

La adopción masiva del QR facilita las transacciones para los pagadores, pero también incrementa el volumen de operaciones que las entidades deben administrar. A medida que crece la cantidad de operaciones, también se vuelve más complejo identificar cada cobro de forma simple, asociarlo con el concepto correspondiente y mantener actualizada la información financiera.

Por eso, el foco comienza a desplazarse desde la posibilidad de cobrar con QR hacia la capacidad de administrar ese cobro de manera eficiente. La automatización permite que cada operación deje de ser un movimiento aislado y se convierta en información valiosa y accesible para tomar decisiones.

En este contexto, es importante tener en cuenta que plataformas digitales como Pago TIC ofrecen QR interoperable con conciliación automática. Con esta solución, los usuarios pueden pagar desde la billetera o aplicación que prefieran, mientras la entidad recibe los datos de las operaciones centralizados en una única plataforma.

La conciliación automática vincula cada pago recibido con su concepto correspondiente, sin necesidad de revisar comprobantes ni cruzar datos de forma manual. Permite reducir tareas repetitivas, disminuir errores y acceder a información actualizada sobre el estado de la recaudación. También facilita el trabajo de los equipos administrativos, que pueden destinar menos tiempo a identificar operaciones y concentrarse en funciones de mayor valor.

De esta manera, el medio de pago conserva la flexibilidad que buscan los usuarios, pero suma orden y trazabilidad para las empresas y organizaciones.

La tendencia indica que el QR seguirá ocupando un lugar central en la evolución de los pagos digitales. Sin embargo, a medida que su uso se vuelve cotidiano, ofrecerlo deja de funcionar por sí solo como un diferencial. Para una entidad, el valor de la transacción también depende de que quede correctamente registrada y disponible para la gestión.

Si te interesa sumar QR interoperable, ingresá a pagotic.com