Fernando Espinoza: “Milei quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina.

“Javier Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras 'Malvinas', es decir, enclaves extranjeros en suelo nacional cuyos ocupantes se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales”, sostuvo Fernando Espinoza.

En este sentido, agregó: “Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples 'Malvinas' que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino que pretende instalar el gobierno libertario”.

“No se trata ya de 'entregar a precio vil' o “vender al mejor postor' patrimonio nacional: se trata ahora de 'regalar' nuestros recursos, los de todas y todos los argentinos, y de transformar en propiedades privadas no reguladas por nuestras leyes grandes porciones del territorio”, señaló Fernando Espinoza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Todas las naciones del mundo protegen sus fronteras, cuidan sus bienes y priorizan a sus habitantes. Javier Milei, no. Por eso quiere regalar el primer puesto mundial de recursos estimados de litio y el tercer lugar de reservas comprobadas de ese bien estratégico en el orden mundial”, remarcó.

“Por eso trabaja para que extranjeros (incluidos Estados) se apropien de las tierras en las que están el 2do puesto mundial de shale gas, la 2da reserva de agua dulce del planeta, el 4to potencial de shale oil, 3era en producción de maíz, la 4ta producción de soja de todo el mundo”, explicó Fernando Espinoza.

Detalló: “Somos el 8vo país más grande del mundo en superficie total. Argentina tiene litio para pelear el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro y plata para sostener divisas y uranio para desarrollar la energía nuclear”.

“Pero Javier Milei procura regalarles las tierras que los contienen a sus jefes, los magnates mundiales”, sostuvo el intendente de La Matanza.

En la misma línea, expresó: “Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras lo mismo pasará con todos nuestros recursos”.

“Escribió nuestro gran prócer Manuel Belgrano: 'Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzosamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación. Sigue vigente'.

LINK X https://x.com/ferespinozaok/status/2084068349747646486?s=46