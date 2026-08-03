Malvinas Argentinas: Leo Nardini lideró el 9° Encuentro de Productores Vitivinícolas Bonaerenses

Ciudad de Malvinas Argentinas, 1 de agosto de 2026 - En el marco de la Feria del Vino y del 9.º Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires, el intendente Leo Nardini encabezó la Feria de Vino Buenos Aires junto al diputado provincial Luis Vivona, impulsor de la Ley del Vino N°15.404.

Nardini dialogó con los productores bonaerenses para conocer sobre su proceso productivo, sus ideas y las oportunidades que puede ofrecer el Estado provincial para difundir, desarrollar y promover el crecimiento de la producción.

“La provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Hay grandes productores y una oferta que permite acercar esta experiencia a muchas personas que quizás no tienen la posibilidad de viajar a otras provincias tradicionalmente vinculadas al vino. Tenemos que mostrar lo que producimos y acompañar a quienes invierten, trabajan y generan empleo en nuestro territorio”, comentó Nardini.

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Además, destacó la importancia de acompañar con políticas públicas a un sector que ya tiene presencia en 60 municipios, no solo en producción sino también en turismo y en la promoción de la cultura bonaerense. En ese sentido, manifestó su voluntad de replicar el modelo en otras áreas productivas de la provincia: “Necesitamos generar las condiciones para que esta actividad siga creciendo. Cuando acompañamos al productor y fortalecemos a las pymes, no solamente impulsamos una industria: generamos empleo genuino, promovemos el turismo local y abrimos nuevas oportunidades para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”.

Industria vitivinícola bonaerense

Durante la jornada, el jefe comunal mantuvo encuentros personales con los referentes de bodegas Gamboa, Bodega Al Este de Médanos, Partido de Villarino, Finca Las Antípodas del partido de Junín y la Cooperativa de la Costa de Berisso; así como con productores gastronómicos de Cabañas Piedras Blancas, empresa de quesos artesanales del municipio de Suipacha, y salames artesanales DiPieri del municipio de Mercedes, con los que conversó en detalle sobre sus proyectos y necesidades.

Por su parte, el impulsor de la Ley del Vino, que permitió el despegue de la industria vitivinícola bonaerense y la consolidó como una de las de mayor crecimiento en el país, con reconocimiento nacional e internacional, el diputado provincial Luis Vivona, destacó que “La Provincia cuenta con alrededor de 600 hectáreas destinadas a la producción de vino y con condiciones de suelo que permiten pensar en un desarrollo mucho mayor”.

“Este crecimiento ya trasciende a los productores locales. Bodegas de trayectoria como López y grupos como Peñaflor, a través de Costa y Pampa, están apostando a producir en territorio bonaerense. Eso demuestra que hay una oportunidad concreta que debemos acompañar con una mirada estratégica desde el Estado provincial”, cerró Vivona.

Nuevas oportunidades para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires

En ese marco, Nardini destacó el proyecto Distrito Malvinas, desarrollado junto al sector privado para transformar la ciudad y generar nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento urbano. Señaló que este modelo de articulación puede replicarse en otras áreas productivas de la provincia, y en la misma línea subrayó la importancia de impulsar herramientas, a través del Banco Provincia, indispensables para el desarrollo productivo de las actividades, atraer inversiones y consolidar un esquema de crecimiento continuo.