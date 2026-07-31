Si hacés deportes de aventura y no conocés este beneficio, estás perdiendo plata en cada viaje

Cada vez son más las personas que deciden cambiar el asfalto por la tierra, el ruido de la ciudad por el viento en la cara y la rutina por la adrenalina de un deporte de aventura. Ya sea domar las olas de la costa, perderse en un sendero de montaña en la Patagonia, o deslizarse en una pista de skate o snowboard, el contacto con el deporte al aire libre dejó de ser un hobby de pocos para convertirse en una filosofía de vida.

Sin embargo, quienes dan los primeros pasos —o los que buscan subir de nivel— se encuentran rápido con el primer gran desafío: el equipamiento. En los deportes de acción y aventura, la ropa y los accesorios no son una cuestión de moda, son una cuestión de seguridad, rendimiento y comodidad. Una buena campera térmica, un calzado con agarre o una tabla adecuada hacen la diferencia entre una experiencia inolvidable y una pesadilla.

El arte de equiparse bien (y la barrera de los costos)

Para los amantes del trekking, marcas como The North Face, Montagne o Merrell son sinónimo de confianza: calzado que banca cualquier terreno y tecnología impermeable que te mantiene seco bajo la lluvia. Si lo tuyo va más por el agua o el asfalto, los nombres cambian pero la exigencia es la misma: la resistencia de Vans, la cultura urbana y extrema de DC Shoes, el diseño técnico para el agua de Quiksilver, Roxy y Reef.

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Sabemos que armarse de un buen stock de estas marcas líderes requiere una inversión inteligente. Y es exactamente ahí donde la comunidad de lectores encuentra un aliado clave.

Tu pasaporte a la aventura: así funciona "Libre"

Para que la única preocupación sea elegir el próximo destino, Perfil lanzó Libre, la plataforma exclusiva de beneficios para suscriptores que busca, justamente, dar la libertad de disfrutar más de lo que nos apasiona.

A través de Libre, los suscriptores acceden a descuentos y beneficios directos en todo el ecosistema de marcas que definen el outdoor y el action sport actual ¿Necesitás unas zapatillas de trail running? ¿Buscás renovar el neoprene o la campera de abrigo para el invierno? La plataforma funciona como un puente directo a las mejores tiendas de Roxy, DC, Vans, The North Face, Reef, Quiksilver, Merrell y Montagne, entre otras.

"La idea no es solo informar, sino acompañar el estilo de vida de nuestra comunidad. Con Libre queremos que equiparse con lo mejor del mercado sea accesible, incentivando a que más personas se animen a dar ese salto hacia la aventura", explican..

Cómo sumarse

El camino hacia la próxima escapada es simple. Los suscriptores de Perfil ya pueden ingresar a la plataforma Libre, explorar la categoría de deportes y outdoor, y activar los códigos de descuento para usar tanto en tiendas físicas como virtuales.

Ya no hay excusas climáticas ni técnicas. La naturaleza está ahí afuera, las mejores marcas ponen la tecnología, y Libre te da el pase de entrada. ¿Cuál va a ser tu próxima aventura?