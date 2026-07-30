jueves 30 de julio de 2026
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Vacaciones

Abrió una nueva edición de Escopark, con atracciones gratuitas y a precios populares

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró la cuarta edición de Escopark, la propuesta recreativa que ya es un clásico de las vacaciones de invierno en el distrito. Con actividades para todas las edades, juegos, espectáculos, espacios gastronómicos y propuestas culturales, el Predio Floral volverá a ser uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar en familia durante el receso escolar.

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Escopark abrió una nueva edición en el Predio Floral de Belén de Escobar con actividades, juegos y espectáculos para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno. | Municipalidad de Escobar
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Escopark funcionará hasta el 2 de agosto en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 11 a 18 horas. Este domingo 19 de julio permanecerá cerrado con motivo de la final del Mundial, retomando sus actividades habituales el lunes 20.

El domo de inflables será de acceso libre y gratuito, mientras que el resto de las atracciones tendrá precios populares.

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En esta oportunidad, la propuesta incluye un circuito de aventura, pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball, cine planetario móvil, talleres culturales, la feria Alma Bohemia, emprendedores locales, un patio gastronómico y una variada programación artística.

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En sus tres ediciones anteriores, Escopark registró un crecimiento sostenido de visitantes: 130 mil personas en la primera edición, 140 mil en la segunda y más de 160 mil en la tercera, consolidándose como uno de los principales atractivos del receso invernal en la región.

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Entre los espectáculos destacados, el 25 de julio se celebrará el 30° aniversario de la Banda Municipal de Música con un concierto especial; el 26 de julio se presentará Riddim; y el 2 de agosto llegará Obra Redonda, homenaje a la trayectoria musical del Indio Solari. Además, habrá jornadas distendidas especialmente adaptadas para personas con hipersensibilidad sensorial los jueves de 10 a 13 horas.

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