El Nuevo Caseros: el centro cívico se transforma es un espacio más moderno y seguro

La seguridad y la visibilidad nocturna serán prioridades fundamentales en el Nuevo Caseros, el proyecto que cambiará para siempre la ciudad cabecera del municipio de Tres de Febrero. Serán más de 420 nuevas luminarias que reforzarán la iluminación de los principales corredores peatonales, las paradas de colectivos y las calles internas que rodean el centro comercial. Una mejor iluminación urbana reduce el riesgo de incidentes viales y disuade el delito.

Este despliegue lumínico se complementará con las mejoras estructurales proyectadas para el futuro Túnel de Hornos (construido con fondos municipales), el Playón Municipal, los accesos a los centros de salud y la plaza central, que se reconfigurará y se modernizará para mejorar los espacios de disfrute, con conexión a un corredor gastronómico.

Las obras tienen como objetivo consolidar un entorno más dinámico y accesible a través de un profundo proceso de transformación de su centro cívico y comercial. De esta manera, Caseros se prepara para un antes y un después en su desarrollo económico, social y urbano.