Lanzan el concurso "Otra vuelta, Buenos Aires" para impulsar circuitos turísticos

El Consejo Económico de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), junto con el Ente de Turismo de CABA; la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), y Civitatis, la plataforma líder de excursiones en español y portugués, lanzan el concurso de circuitos turísticos “Otra vuelta, Buenos Aires”.

Se premiarán propuestas innovadoras que amplíen, diversifiquen y extiendan la oferta de circuitos turísticos a partir de las siguientes temáticas: gastronomía y cultura culinaria, eventos y cultura deportiva, arte y cultura porteña, e historia y patrimonio.

La convocatoria estará abierta del 3 al 18 de agosto en cesba.gob.ar, y está dirigida a residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) graduados en carreras afines a las temáticas del concurso. Se admiten postulaciones de manera individual o en equipos de hasta cinco personas (al menos un integrante debe ser graduado) y sumarán puntaje adicional quienes cuenten con formación o experiencia certificada como guías de turismo.

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Un comité de selección compuesto por siete especialistas en la temática evaluará las propuestas y premiará cuatro recorridos ganadores, que recibirán $1.500.000 junto con la producción de material audiovisual.

“Queremos estimular que las y los turistas se queden una noche más en Buenos Aires porque eso genera mayor movimiento económico y, en consecuencia, más empleo. Con ese objetivo lanzamos esta iniciativa, que premia el diseño y fomento de circuitos turísticos alternativos”, destacó Manuel Socías, presidente del CESBA.

“Desde el Consejo seguimos impulsando instancias de participación ciudadana y brindando apoyo institucional a ideas innovadoras para enfrentar los desafíos actuales de la Ciudad”, agregó.

"El turismo está en constante evolución y eso nos desafía a seguir construyendo una oferta cada vez más amplia, diversa e innovadora. Este tipo de iniciativas reflejan el trabajo conjunto con el sector privado para desarrollar nuevas propuestas y experiencias que enriquezcan la estadía de quienes visitan la Ciudad", expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Impacto positivo

Por su parte, Nicolás Posse, Country Manager Argentina & Regional Business Development South America de Civitatis, remarcó: "En Civitatis creemos que el futuro del turismo está en las experiencias auténticas, de calidad y con un fuerte vínculo con la identidad de cada destino. Por eso nos entusiasma acompañar una iniciativa que impulsa propuestas innovadoras y pone en valor a los referentes, la cultura y los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Este concurso refleja nuestro compromiso con el desarrollo de experiencias memorables y de calidad que enriquecen la oferta turística, dinamizan las economías locales y generan un impacto positivo tanto para quienes visitan la Ciudad como para quienes la habitan".

La iniciativa busca fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad desde tres ejes principales: descentralización de los circuitos turísticos hacia barrios y comunas menos convencionales, fortalecimiento de la identidad cultural porteña, y apoyo a profesionales y emprendedores locales. Al unir la participación ciudadana con la visibilización del turismo como sector estratégico, el CESBA refuerza su rol como impulsor de ideas transformadoras para el futuro de Buenos Aires.

LM