Valentín Díaz Gilligan: “Se espera la llegada de 80 mil turistas nacionales e internacionales” por el feriado del 15 de junio

En el comienzo de un nuevo descanso extendido de cuatro días en todo el territorio nacional debido al feriado trasladable del lunes 15 de junio, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, afirmó: “Se espera la llegada de 80 mil turistas nacionales e internacionales”, movimiento que generará un impacto económico que superará los $22 millones en consumos vinculados a la oferta turística.

De acuerdo a las proyecciones del Gobierno porteño, la demanda de alojamiento muestra niveles de ocupación que rondarán el 60% en promedio (un 15% más que el año pasado que fue de 47%), destacándose los establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas.

Feriado y fin de semana largo: cómo funcionarán el transporte y los servicios públicos el 15 de junio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La programación del fin de semana largo incluirá espectáculos musicales, experiencias inmersivas, y los atractivos tradicionales de CABA, en una agenda especialmente diseñada para quienes elijan visitar la capital cosmopolita de nuestro país.

Al ser consultado por eventos organizados para promover el turismo receptivo y circuitos especiales en barrios emblemáticos de la Capital Federal, Díaz Gilligan destacó los mercados gastronómicos en diferentes barrios de la Ciudad, como Belgrano, Villa Crespo o San Telmo. Como así también, invitó a los visitantes a disfrutar de diversas propuestas culturales en La Boca, Mataderos y Recoleta y espacios verdes ubicados en distintos puntos.

El titular de Visit Buenos Aires dialogó con Perfil y presentó el abanico de actividades gastronómicas y ferias internacionales que ofrecerá la capital de la República Argentina, en la antesala de un nuevo fin de semana largo.

Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan

La Ciudad desplegará tres planes especiales del 13 al 15 de junio destinadas al turismo nacional e internacional. Las propuestas que culminarán en el marco del feriado 15 de junio abarcarán polos culinarios en expansión hasta espectáculos, eventos culturales y ferias.

Feriado del 15 de junio: ¿cómo operarán los bancos el próximo lunes?

En relación con ello, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, destacó que “Buenos Aires tiene la capacidad de sorprender tanto a quienes llegan por primera vez como a quienes regresan una y otra vez. Siempre hay un nuevo restaurante para descubrir, un barrio para recorrer desde otra perspectiva, una muestra para visitar o una experiencia cultural para disfrutar”

Además, Díaz Gilligan celebró:“Por eso, hablamos no solo de descubrir la Ciudad, sino también de redescubrir permanentemente”.

El fortalecimiento del turismo receptivo es una de las prioridades de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, trabajan sobre distintos ejes estratégicos que buscan consolidarla como un destino líder en Latinoamérica con el objetivo de incrementar ininterrumpidamente la llegada de visitantes internacionales.

Ferias de emprendedores y polos gastronómicos en CABA durante el fin de semana largo

Feriado 15 de junio: Las 3 propuestas que desplegará la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo

- Festival del Sándwich se desarrollará durante el sábado 13 y domingo 14 en el Hipódromo de Palermo con más de 20 locales gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires que participarán del evento y pondrán a disposición de los visitantes alrededor de 200 variedades, presentadas en puestos y food trucks por cocineros y restaurantes especializados.

Fin de semana largo en Argentina: qué se conmemora el 15 de junio

-La Feria Francesa, que en esta edición especial, contará con más de 30 stands encabezados por boulangeries tradicionales, queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad.

Por último, la feria de emprendimientos sustentables “Sabe la Tierra” abrirá sus puertas durante el fin de semana largo, el sábado y domingo 15 de junio en Plaza Arenales.

La feria promete un despliegue de proyectos de triple impacto, marcas, organizaciones, emprendimientos sustentables de diseño y gastronómicos que se reúnen en una gran cantidad de puestos. De 12 a 19 h, vecinos y visitantes podrán degustar alimentos y obtener objetos de decoración.

Durante 2025, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participó en más de 100 eventos internacionales; y la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo cerró el año con alrededor de alrededor de 90 participaciones en eventos de gran relevancia para el turismo nacional, como Cosquín Rock, la Fiesta Nacional de la Vendimia y la Fiesta Nacional de Doma y Folklore.

Uno de los segmentos más importantes enfocado en el público internacional de la Ciudad es el turismo de reuniones. Es por ello que, la capital de la República Argentina se mantiene desde hace 15 años en el primer lugar del ranking ICCA en América, un reconocimiento que refleja su capacidad para captar congresos, convenciones y eventos internacionales de gran relevancia.