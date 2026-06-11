Fin de semana largo en Argentina: qué se conmemora el 15 de junio

El próximo lunes 15 de junio de 2026 será feriado nacional en toda la República Argentina, lo que dará lugar al primer fin de semana largo del mes. El feriado contará con tres días de descanso consecutivos en todo el territorio nacional.

El calendario oficial de feriados nacionales dictó que la jornada de descanso corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la efeméride se registra originalmente cada 17 de junio, el Gobierno dispuso el adelantamiento del feriado con el objetivo de fomentar el turismo.

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El corrimiento de la fecha responde a la Ley 27.399, la normativa nacional que regula el establecimiento de feriado y fines de semana largos. Este marco legal determina las condiciones de modificación para aquellas jornadas que entren en la categoría de feriados trasladables.

El texto de la ley detalla que aquellos feriados nacionales trasladables cuyas fechas originales coincidan con los días martes y miércoles deben ser trasladados al día lunes anterior. Debido a que el 17 de junio coincide con el tercer miércoles del mes, las autoridades fijaron el descanso para la jornada lunes 15.

Quién fue Martín Miguel de Güemes y por que se lo conmemora

En esta fecha patria se recuerda formalmente el fallecimiento de Miguel Martín de Güemes, un político y militar salteño, que ocurrió el 17 de junio de 1821. El prócer posee un reconocimiento fundamental en la historia tras liderado al ejercito argentino durante las batallas de la Independencia en el norte del territorio.

Miguel Martín de Güemes

El accionar estratégico de este militar gaucho resultó determinante para contener el avance de las numerosas y organizadas tropas realistas españolas. La contención fronteriza garantizó la seguridad necesaria para consolidad los planes independentistas.

El mes de junio cuenta con otra conmemoración: las autoridades confirmaron que el sábado 20 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Este aniversario se rige bajo la condición de feriado nacional inamovible, es decir, que no se aplicará ningún tipo de traslado.

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El flujo de asuetos nacionales tendrá una pausa pronunciada una vez concluidas las festividades del sexto mes del año. La sociedad civil deberá aguardar hasta el mes de julio para contar con nuevo descanso generalizado a nivel federal.

La próxima jornada festiva tendrá lugar el jueves 9 de julio, fecha en la que se celebrará formalmente el Día de la Independencia. Al tratarse de otro componente inamovible, el Poder Ejecutivo diseño un esquema complementario para anexar un feriado con fines turísticos que amplíe el descanso.