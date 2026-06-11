Feriado y fin de semana largo: cómo funcionarán el transporte y los servicios públicos el 15 de junio

El próximo lunes los argentinos disfrutarán de un nuevo fin de semana largo debido a la conmemoración del paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Debido a ello, la semana que viene será corta por el feriado del 15 de junio y el transporte y los servicios públicos funcionarán con cronograma reducido en el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La actividad administrativa permanecerá reducida y no habrá actividad bancaria.

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires funcionará con horario de domingo. El servicio comenzará durante la mañana y finalizará cerca de la medianoche, aunque las autoridades recomiendan consultar los horarios específicos de cada línea debido a posibles modificaciones operativas.

Feriado del 15 de junio: ¿cómo operarán los bancos el próximo lunes?

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En CABA la recolección de residuos operará con cronograma especial. Las autoridades del Gobierno porteño recomiendan a los vecinos consultar los horarios establecidos para cada barrio, antes de sacar la basura a la vía pública.

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el servicio de recolección de residuos operará con total normalidad durante el feriado nacional del lunes 15 de junio de 2026.

- Recolección habitual: Se realizará en los días y horarios nocturnos preestablecidos (de domingo a viernes, de 19:00 a 21:00 hs).

–Excepción clave: No debe sacarse la basura los días sábados

Las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense prestarán servicio con cronograma de domingo. ¿Cómo funcionará en el Área Metropolitana de Buenos Aires?

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Frecuencias de colectivos durante el feriado del 15 de junio en el AMBA

Las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense prestarán servicios con cronograma de feriado. Esto significa que las frecuencias serán similares a las de los días domingo, con una menor cantidad de unidades en circulación y mayores tiempos de espera entre servicios.

Desde las empresas de transporte recomiendan a los usuarios planificar los viajes con anticipación, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando las frecuencias suelen espaciarse aún más.

Cómo funcionarán los ramales de trenes durante eñ feriado del 15 de junio

Por otro lado, los trenes de los ramales Roca, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur también funcionarán con un cronograma de feriado durante el lunes 15 de junio por el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Sin embargo, los usuarios del tren Mitre deberán prestar especial atención, ya que el servicio se verá afectado por obras de renovación de vías.

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Hospitales y guardias médicas

Los hospitales públicos mantendrán activas las guardias, los servicios de emergencia y las áreas críticas durante las 24 horas. En cambio, los consultorios externos y los turnos programados quedarán suspendidos hasta el día hábil siguiente.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) continuará funcionando con normalidad para atender urgencias y emergencias en toda la Ciudad de Buenos Aires.

PM / EM