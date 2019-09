Adan Jodorowsky: "Mi padre no es mi sombra, es mi luz"

Le llevó varios años y un intenso y complejo proceso interno a Adan Jodorowsky ser quien es a nivel artístico. Multifacético, es un actor, cantante, productor y director franco-mexicano, e hijo del cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky. Camaleón musical (El Ídolo, Amador, Adanowsky, Ada), se crió entre los consejos del exBeatle George Harrison y las piruetas James Brown, el rey del soul, entre otras estrellas.

Su apellido ya no significa un peso para él: en 2018 firmó su último disco Esencia Solar por primera vez con su nombre completo, en el cual trabajó en un tema junto a la mexicana Natalia Lafourcade. Nómade, tiene una conexión especial Buenos Aires, en donde filmó un corto que acaba de estrenar en la plataforma digital colaborativa Kabinett, fundada por Eduardo Costantini (h). En diálogo con Perfil.com cuenta sobre su constante búsqueda, sus planes y cómo fue producir a una banda indie en ascenso como Bandalos Chinos.

¿Qué representa Argentina para tu carrera artística?

Siempre tuve un lazo afectivo muy fuerte con Argentina, más allá de mi carrera, mi abuela nació en Buenos aires y a cada vez que voy allá, siento raíz. La gente siempre me ha recibido con brazos abiertos, han ido desde hace años a mis conciertos, charlas, me han dado mucho. No tengo palabras para describir mi agradecimiento. La semilla está plantada. Es un hecho. Seguiré sembrando con el corazón abierto.

Actuaste en varias películas de tu padre, Alejandro Jodorowsky, ¿Cómo fue protagonizar este corto?

Muy improvisado. Iba caminando por las calles dejando fluir palabras que pasaban por mi mente. No fue realmente una actuación, fue más bien dejarme llevar por las calles de Buenos aires y ver lo que me inspiraban. Y esto salió. (Ndr: recièn acaba de estrenar un corto que filmó para la plataforma digital colaborativa Kabinett).

Además de actuar en sus películas, también ha compuesto las músicas originales, y ha colaborado en obras de teatro y happenings.

¿En qué pensaste al escribir el texto? Sobrevuela mucho el tema de la identidad

La identidad es una gran búsqueda en mi cotidiano. No entiendo lo que soy ni por qué estoy en este mundo, ni cual es mi finalidad. Me perturba mucho. Veo el planeta y me parece una ilusión. Hace una semana fui a Disneyland y entrando, me di cuenta que el mundo era exactamente igual: Un decorado de cartón creado por humanos infantiles. En lugar de mickey mouse están los ídolos, los políticos. En lugar de fuegos artificiales hay guerras, en lugar de sonrisas forzadas hay mentiras. El mundo es un set.

Justamente sobre la identidad, en tu carrera artística atravesaste una metamorfosis ¿Cuán importante es para vos? ¿Cómo lograste tener la identidad que tenés hoy?

¡Aún no me encontré! Y espero nunca lograrlo porque sino no tendría un motor o una finalidad para poder progresar como ser humano. Con una voluntad de fierro decidí un día cambiar, mutar. No podía seguir viviendo la vida del glamour sin conocer a mi ser esencial. Cambié de amigos, cambié de casa, cambié todo. Descarté lo que no me hacía bien. Fue duro, tuve que dejar de contestar a muchos amigos que no me correspondían más. No hay logro sin sacrificio. Para hacer fuego hay que quemar un árbol.

¿Tenés pensado participar/producir otros cortos en el futuro?

No, pero estoy escribiendo una película de terror. Luego escribiré una película de autor con actores italianos. Y luego una película musical. Sólo que tendré que dejar un tiempo la música para lograr hacer todo esto. Llegará el momento. Por ahora actuaré en la próxima película de mi padre Viaje esencial, que es la continuación de Poesía sin fin.

¿Cómo fue trabajar para una plataforma como Kabinett?

Me gustó mucho. Es gente muy creativa y amable. Repetiría la experiencia sin duda.

Adan produjo bandas como Bandalos Chinos, León Larregui, Daniela Spalla, Caloncho, David Aguilar, además de sus propios discos.

Te repartís entre Francia, Estados Unidos y México: ¿Qué lugar ocupa Buenos Aires en tu carrera? ¿Cómo observas la cultura argentina?

Obviamente observo una crisis tremenda y me entristece ver un país tan hermoso llegar a esos puntos. Pero siempre hay una luz que brilla en los ojos de los argentinos, una esperanza, un sarcasmo. Es un país lleno de cultura, colores, emociones, aunque estén de mal humor, quejándose, riéndose, insultando, bailando, llorando, ¡Esto significa que está vivo!

En el ámbito musical, lanzaste en el 2018 Esencia Solar, en donde trabajaste por primera vez para un disco tuyo con Natalia Lafourcade ¿Cómo se gestó ese encuentro? ¿Qué te llama más la atención de ella a nivel artístico?

Ella era mi vecina en México, a veces nos veíamos, me invitaba a su casa, yo la invitaba, fue antes que todo una relación de amigos. Su tío, en los años 50, era muy amigo de mi padre en Santiago de Chile. Me enteré de eso después de conocerla. Ella me invitó a cantar en su disco que hizo con canciones de Agustin Lara y luego, de manera muy natural, le propuse cantar en mi disco. Seguramente seguiremos colaborando en un futuro, cuando se presente el momento.

¿Cómo fue el proceso de producción?¿Por qué incorporaste la influencia latinoamericana?

Yo soy muy fan de un disco de Serge Gainsbourg que se llama “Gainsbourg percussions”. De ahí partió todo. Y luego me puse a pensar, y me di cuenta que yo teniendo raíces latinoamericanas, nunca había explorado esos ritmos en la música. Entonces lo intenté, puse un anuncio en mi fan page de facebook, buscando músicos y aparecieron unos 40 instrumentistas mexicanos, vinieron todos a mi estudio y guardé lo mejor de cada uno. Pero aproveché también para explorar ritmos africanos, caribeños, brasileños. Ahora ya lo hice. Puedo pasar a otro genero. El próximo disco será totalmente diferente.

¿Qué música escuchás?

Miles Davis, Nick Drake, J.J Cale, Al green, Prince, James Brown, Elvis Presley, Chopin, Bob Dylan, Donovan, Devendra Banhart, Fela Kuti, Ray Charles, y muchisimo más.

¿Qué artistas argentinos te gustan?

Anibal troilo, Osvaldo fresedo, Melingo, Sandro, Spinetta, Bandalos Chinos, Gardel, Hugo Díaz...

¿Cómo fue producir a una banda indie en ascenso como Bandalos Chinos? ¿Qué te gusta de ellos? ¿Hay otras bandas locales que te gustaría producir?

Fue maravilloso, a través del trabajo nos hicimos muy amigos. Hay veces donde la química no se explica. Siento que ellos y yo es casi complementario. La primera vez que los conocí fue el día uno de grabación, nunca los había visto, llegamos, nos dimos un apretón de manos y directamente entramos en el estudio a grabar. Desde entonces nos vimos varias veces para colaborar en diferentes proyectos. Últimamente estoy produciendo a Daniela Spalla, una artista de Córdoba que la está rompiendo en México. También estamos en habla con Ainda Duo para ver si les produzco unas canciones, y le escribí a Calamaro. Le estoy insistiendo para producirle un disco. Ojalá termine por ceder.

Cuenta la leyenda que te enseñó George Harrison a tocarla guitarra ¿Cómo fue aquél encuentro y qué significa en perspectiva?

Fui a su casa de niño porque mi padre lo conocía, había una guitarra y me enseñó a tocar tres acordes. Un blues. Me escribió en un papel mi, la y si, y saliendo de su casa, como ya me lo había aprendido, lo tiré a la basura. ¡Qué tonto fui! Hoy lo hubiese vendido muy caro. En fin, hoy me atrevo a decir que es gracias a él que soy guitarrista.

¿Cómo fue la metamorfosis de Adanowsky a Adán Jodorowsky?

Ya no quería seudónimos, máscaras ni personajes, quería ser yo, quería encontrar mi verdad la más pura. Me deshice de Adanowsky, y acepté ser quien era. Ahora que lo pienso, dejé un nombre por otro. Quizás un día logre abandonar completamente las etiquetas y me deshaga de nombres y viva en el silencio escuchando únicamente el latido del corazón de la tierra. (Qué tontería acabo de decir, pero algo de cierto hay).

¿El apellido fue una carga o un envión para tu carrera?

Obviamente me abrió puertas pero tuve que quitarme la estampa de “hijo de” y convertirme en un artista propio. Eso fue lo más difícil. Fue una lucha enorme. Pasé por muchas inseguridades, miedos, no me sentía a la altura hasta que dejé de compararme. Entonces renací. Hoy me siento en paz. Y sé en el fondo de mi ser que sin el arte no podría vivir. Es un alimento para mi alma. Tengo una relación magnífica con mi padre. Él no es mi sombra, es mi luz.

