Beetlejuice Beetlejuice: Tim Burton apela a la nostalgia para homenajearse a sí mismo

Este jueves 5 de septiembre se estrena en los cines Beetlejuice Beetlejuice, nada menos que la esperada continuación de la exitosa película de Tim Burton de 1988, que presenta a la chica protagonista de ese entonces ya como mujer, viuda y con una hija adolescente. Como un homenaje a sí mismo y a sus creaciones, Burton plantea la trama recuperando la historia que lo hizo conocido (antes de Batman y Edward Scissorhands), expandiéndola y agregándole nuevos personajes. Ahora Lydia (Winona Ryder) es una célebre médium de televisión, millonaria y excéntrica. Su madrastra Delia (Catherine O'Hara), una artista alternativa de lo más creativa, y la hija Astrid (Jenna Ortega), una adolescente rebelde. Las tres se reúnen cuando se enteran de que el padre de familia, Charles, falleció luego de un accidente. Y así se produce su regreso al pueblo del film original, para celebrar en entierro en la casa en la que conocieron al fantasma.

Y todo vuelve a empezar, pero con los condimentos del mundo terreno y subterráneo más disparatados que se hayan creado. Por supuesto no sólo regresa Michael Keaton como el pícaro fantasma que aparece cuando se pronuncia su nombre tres veces, sino también esos altos personajes con la cabeza reducida por los indios, y algunos nuevos como un ex actor que es el jefe de policía subterráneo, encarnado por inalterable Willem Dafoe (creo que está trabajando más ahora que en su juventud) y la sorprendente Delores (Monica Bellucci), la ex esposa de Beetlejuice, que desencadena un importante persecución en el inframundo. Demás está decir que todos están muy bien en sus roles, especialmente Keaton, que lleva las poses y la voz cascada de su muñeco al extremo y logra divertir a la vez que produce nostalgia.

Como ya dije, tiene todos los condimentos de la primera, expandidos, multiplicados y apelando indudablemente a los que se enamoraron de esa peli. No falta el amor adolescente que termina involucrando a Astrid en una situación indeseada. Surgen reencuentros y despedidas, mientras pasan las situaciones oníricas más locas, envueltas siempre en una música espectacular compilada por Dany Elfman.

La historia resulta convincente pero el autohomenaje hace que el largometrajes dure más de lo necesario, simplemente porque el director se regodea en algunas situaciones del pasado. No faltan las menciones a las plataformas de streaming ni a la problemática actual: la escena de los influencers es increíble (ya vas a ver). Sin embargo, es una película para los nostálgicos. No creo que la incorporación de la talentosa y popular Jenna Ortega logre llevar al cine a los jóvenes. Ojalá me equivoque.