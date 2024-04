Llegó Fallout al streaming con tiros, sangre y sorpresas constantes

Por fin se estrenó en Prime Video la esperada serie Fallout, basada en un popular videojuego (por eso tan esperada). Y los fanáticos no van a salir decepcionados. Ambientada en un futuro posterior al estallido de bombas atómicas en los Estados Unidos. Ya pasaron 200 años de ese apocalipsis y presenta las vidas de los gentiles habitantes de lujosos refugios nucleares, que son obligados a regresar al infernal paisaje irradiado que sus ancestros dejaron atrás. Así se sorprenden al descubrir un universo complejo, extraño y altamente violento. Por supuesto que no faltan las escenas crudas y la profusión de la sangre, muy al estilo de los juegos de roles.

Pero aquí la trama toma a tres protagonistas cuyas vidas se entrecruzan en el devenir de la trama: Lucy, habitante del Refugio 33, decide sale a la superficie para rescatar a su padre; el soldado Maximus devenido en guerrero armado, y el particular cazarrecompensas The Ghoul. A lo largo de ocho episodios los veremos interactuar, dispararse y hacerse amigos en un clima hostil. Sus tres intérpretes, Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins, respectivamente, logran imprimirle los condimentos necesarios de humanidad, inocencia, falta de sociabilidad, torpeza y maldad, según sea su característica principal. Alrededor de ellos hay caras conocidas y reconocibles, como las de Sarita Choudhury, Kyle MacLachlan, Michael Rapaport, Fred Armisen y el mismísimo Erik Estrada. También abundan los bichos y mutantes realmente asquerosos que lograrán asustar al espectador.

Es una gran producción, impresionante, en la que se reconocen escenarios típicos de Los Angeles como el muelle de Santa Mónica devastado al más puro estilo de El Planeta de los Simios, cuando el protagonista llega a Nueva York y ve la Estatua de la Libertad enterrada en la arena. Así de apocalíptica es esta historia que no da respiro.Por todas las cualidades y particularidades relatadas en esta crítica, se aclara que la serie es para un público muy particular, que no le teme a la sangre, las heridas contundentes y a que maten de un plumazo a un personaje importante. Y también que culminen las situaciones con toques de humor. Estás avisado.