Callejero Fino continuará detenido: la Justicia rechazó su pedido de excarcelación

El cantante Callejero Fino continuará detenido tras recibir un nuevo rechazo de parte de la Justicia como respuesta al pedido de excarcelación presentado por sus abogados. La misma decisión afecta a su primo, quien era su acompañante al momento de la detención.

El periodista judicial Sergio Farella confirmó la información en la pantalla de Todo Noticias (TN) y explicó que la Justicia basó su decisión en las circunstancias en las que se produjo el hecho y frente a un posible riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Se complicó la situación judicial de Callejero Fino y continuará detenido: declaró un testigo

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Actualmente, en la causa que involucra al músico, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, se están analizando distintos elementos que podrían complicar su situación, incluyendo el origen del arma que llevaba en su camioneta, la cual tenía la numeración limada.

"Se está tratando de averiguar el origen de esa arma que fue con la numeración limada", explicó el periodista especializado, quien también detalló que al momento del procesamiento el cantante circulaba a alta velocidad, no contaba con la documentación correspondiente y llevaba el arma cargada y en condiciones de ser utilizada.

Callejero Fino tampoco presentó documentación que acreditara la procedencia del arma, por lo que su situación se complicó y continuará detenido hasta que la Justicia aclare las cuestiones que considera relevante esclarecer en la causa.

"La Justicia dijo por ahora que siga detenido", reiteró Farella y comentó que otro de los puntos principales de la investigación radica en los teléfonos celulares del músico y su primo. Ambos dispositivos están siendo analizados para determinar si su contenido puede aportar información sobre el origen del arma y las circunstancias del hecho.

Más allá de la decisión de la Justicia de rechazar la excarcelación, el periodista explicó que los abogados del cantante pueden apelar y recurrir la decisión ante una instancia superior, como también pueden solicitar otras alternativas, como el otorgamiento de la libertad bajo caución.

"Esto no implica tal vez que llegue a un juicio oral y público", concluyò el periodista sobre el avance de la investigación.

AS / EM