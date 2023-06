Un Leo Sbaraglia "irreconocible" y el libro de Gabriela Cerruti: 7 claves de la serie "Menem"

Amazon Prime Video sorprendió al presentar las primeras fotos oficiales de Leo Sbaraglia convertido en Carlos Saúl Menem para la serie “Menem” que inició su producción. La producción dramática estará basada en hechos reales situado en los años noventa y aunque se desconoce su fecha de estreno se espera que esté disponible en 2024.

"Con carisma se nace, el poder se construye. La serie del hombre que marcó la Argentina de los 90, Menem, inició su rodaje", fueron las palabras elegidas por el plataforma de streaming para presentar la serie, posteo que fue replicado por el actor.

El radical cambio de look de Leo Sbaraglia para interpretar a Carlos Menem

Antes de fallecer el ex mandatario había dado su autorización para llevar a cabo el proyecto audiovisual. Luego de su deceso, Zulema Yoma y Zulemita Menem tomaron las riendas y fueron quienes firmaron los derechos de imagen para la realización.

"Menem" se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

El trabajo de maquillaje

Leo Sbaraglia fue el actor elegido para interpretar al protagonista de la serie que reflejará la vida de nada más y nada menos que de Carlos Saúl Menem, quien gobernó el país durante diez años. Al tratarse de una persona en la que a simple vista no se parecen en nada, el artista decidió hacerse un cambio de look.

A través de las redes sociales, el actor y sus compañeros de reparto, posaron abrazados y sorprendió a los seguidores al lucir totalmente rapado. La cabellera del ex presidente era inconfundible, por lo que el artista debe llevar una peluca además de una extensa labor de maquillaje.

El elenco de "Menem"

Además del actor de Caballos Salvajes y Plata Quemada, el elenco estará compuesto por Juan Minujín (Los Dos Papas, El Marginal), Griselda Siciliani (Bardo, Sentimental), Jorgelina Aruzzi (El Primero de Nosotros, Ex Casados), Marco Antonio Caponi (Asfixiados, Iosi, el Espía Arrepentido), Agustín Sullivan (La Muerte no Existe y el Amor Tampoco, Sandro de América), Cumelén Sanz (La Jefa, Monzón), Alberto Ajaka (Apache: La Vida de Carlos Tévez, El Presidente), Violeta Urtizberea (Las Estrellas, Cien Días Para Enamorarse) y Campi (El Amor Después del Amor, Ex Casados), entre otros.

Qué historia cuenta la serie

"Menem" es un drama de ficción basado en hechos reales, que sigue desde el ascenso de Menem al poder y la consecuente convertibilidad económica hasta los ataques terroristas sucedidos en Buenos aires. "Menem es la historia del poder, la controversia política y la tragedia social", explicaron desde Amazon.

En lo que refiere a la sinospsis, será "la historia de una familia riojana cuya vida queda ligada al círculo íntimo del Presidente Carlos Menem", que llegó a la presidencia de la Nación en 1989 tras la salida de Raúl Alfonsín y continuó en el poder hasta 1999.

La serie del ex presidente Carlos Menem estará protagonizada por Leo Sbaraglia.

El libro de Gabriela Cerruti

Hasta donde se sabe, el guión tuvo un exhaustivo trabajo de investigación para dar cuenta de los eventos políticos que lideró Menem.

La producción se centrará en sus años como presidente y podría tomar como inspiración el libro de la actual vocera de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti: "El jefe, vida y obra de Carlos Saúl Menem".

Quiénes están detrás de la realización de "Menem"

La serie de televisión fue creada y producida por Mariano Varela (Porno & Helado) y es liderada por Ariel Winograd (El Gerente, El Robo del Siglo) como showrunner y director. Comparte créditos en la dirección con Fernando Alcalde (Argentina, 1985, El Secreto de sus Ojos).

Fue escrita por Mariana Levy (El Presidente, Mumblecore en el Conurbano), Federico Levín, Luciana Porchietto (Los Internacionales, Soy Luna), Silvina Olschansky (Maradona: Sueño Bendito, El Marginal) y Guillermo Salmerón (Maradona: Sueño Bendito, El Marginal) y producida por Claxson y Yulgok Media.

Cruces entre la familia del ex presidente

La serie comenzó su producción en 2020, de la mano del productor Varela y tenía autorización del mismo Menem, que falleció a los 90 años el 14 de febrero de 2021, cuando todavía era senador nacional.

Su hija Zulemita fue la persona de su entorno familiar que se encargó de la producción, pero otra parte de la familia del exmandatario se expresó en contra ya que no habían dado su autorización para realizar la historia que se cuenta en la ficción.

En el programa Intrusos, el periodista Guido Záffora adelantó: “Me cuentan que está la posibilidad de hacer una segunda y una tercera temporada. Hay que ver cómo funciona la primera temporada pero la idea es que siguiera con las historias de Carlitos Nair, Máximo y Antonella".

Fecha de estreno

"Menem" se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original argentinas como Barrabrava y Argentina, 1985, El Fin del Amor, LOL: Last One Laughing Argentina, Porno y Helado y Maradona: Sueño Bendito.

Aún no hay una fecha confirmada sobre el estreno de esta nueva serie, pero desde la plataforma de streaming esperan que sea en el primer trimestre del 2024.

