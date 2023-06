Gabriela Cerruti cruzó a Myriam Bregman: “Eras mejor que esto”

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, criticó a la diputada nacional Myriam Bregman por hacer un comentario irónico sobre un posteo de la exdiputada. “Pobre Gabriela, tener que gobernar un país de gente ignorante e ingrata”, escribió la dirigente de izquierda.

“Los haters en twitter son el país. Eras mejor que esto. Myriam”, escribió Cerruti y cito el comentario de la legisladora del PTS que decía: “Pobre Gabriela, tener que gobernar un país de gente ignorante e ingrata no debe ser fácil después de tan exitosa gestión”. Bregman, en su posteo, cuestionaba los dichos de la exdiputada en los que lamentaba: "Qué difícil comunicar en tiempos en que murió la buena lectura".

El debate que da origen al cruce nació porque Cerruti se sumó al argumento de una usuaria de que la situación económica del país no era tan terrible porque los restaurantes y teatros estában llenos, luego alguien le recomendó un artículo que explicaba el fenómeno de esa aparente contradicción, a lo que la portavoz contestó sobre el texto: “Podría ser solo antigua esa idea si no fuera además un bochorno. La gente no llega a fin de mes pero se patina la guita en restaurantes y recitales. Todos boludos”.

A raíz de eso se incrementaron los cuestionamientos y fue entonces que la portavoz escribió: “Solo voy a agregar como respuesta general a todos los que se escandalizan, de uno u otro lado, comprensión de textos! Después del punto viene la idea que es antigua y un bochorno, se entiende? Qué difícil comunicar en tiempos en que murió la buena lectura”. Es por esta última reflexión que Bregman le dedicó su respuesta.

Cerruti y su relativismo respecto a la crisis económica

En abril Gabriela Cerruti abrió un debate similar cuando concurrió al Festival BAFICI y, sorprendida por el movimiento de gente, afirmó que la imagen que vio "no es la de un país en crisis".

"La situación es rara, anoche por donde yo circulé, había 20 mil personas cantando con Trueno en Tecnópolis. Fui a cenar al Centro y al teatro en avenida Corrientes y no se podía caminar. Entonces, esta imagen no es la de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios", manifestó la portavoz en diálogo con el programa ¿Cómo la ves? de Futurock.

En ese mismo medio, en febrero, había defendido una idea similar: “Hay dificultades por supuesto, hay algunos sectores con dificultades, claro, el problema de la inflación tiñe toda la economía, pero no parto de la frase ‘la gente la está pasando mal’ porque es plantear la idea de una crisis permanente que no existe”.

“Hay algunos sectores que tienen efectivamente algunas dificultades, que estamos trabajando todos los días para que mejoren; sectores que tienen dificultades diferentes porque no tienen trabajo, que está empezando a ser un sector minoritario en la Argentina porque tenemos una tasa de desempleo histórico; sectores que, teniendo trabajo, no llegan a fin de mes; sectores que tienen trabajo y llegan a fin de mes, pero tienen otras búsquedas y vocaciones, y eso no lo pueden resolver. Ahora, hay una enorme cantidad de ‘la gente’ que está llevando adelante la vida cotidiana bastante bien; que puede estudiar, trabajar, viajar”, concluía entonces.

RB/fl