El hombre que lidera el rating anticipa lo que se viene

por Gustavo Mendez

Darío Turovelzky es el director de Contenidos Globales Viacom/Telefe (SVP Global Content) desde marzo de 2017. Es el hombre más fuerte de la empresa americana en el hermisferio sur. Con amplia trayectoria como productor, el hombre de 42 años toma las decisiones más calientes de Viacom: bajo el cargo, sus responsabilidades son el armado de la programación de Telefe, el canal que lidera las planillas de rating en TV de aire en este 2019 con 36% de share; fue el primero en apostar a Pequeña Victoria, y el rating, con 17,2 puntos, le dio la razón a su olfato de programador. “Tengo una cábala interna, no diría con cuánto rating me conformo, pero siempre supe que le va a ir muy bien”, dice. Turovelzky controla el sector Desarrollo de Contenidos, Producción, Plataformas Digitales, Prensa Artística, Producción de Cine y Coproducciones Internacionales de Telefe mediante Viacom International Studios, MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Paramount Channel.

—Telefe va invicto en rating con diferencia sobre El Trece, ¿van a ganar el año?

—Venimos bien. Si uno tuviera la bola de cristal, sería todo mucho mas fácil, seguimos con una programación fuerte: ¿Quién quiere ser millonario?, Susana, Marley, Vero Lozano...

—¿En qué estado se encuentra la próxima tira “Volver a empezar”, con Carla Peterson y Juan Minujín?

—Estamos hablando mucho con Carla, Juan y Underground, ojalá que podamos contar con ellos, son queridísimas personas, excelentes actores, y es lo próximo que queremos hacer. La idea es empezar a grabar entre diciembre y enero y que esté al aire en el primer cuatrimestre.

—¿Ya vendieron “Pequeña Victoria”?

—No. La presentamos en Conecta de España, hay muchísimo interés, de canales de aire y cable de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos.

—Después de cien días, apostaron con otra tira con temática actual y mujeres en los roles principales, ¿no es casual o sí?

—No. Es una tendencia mundial desde el Me Too. En Viacom estudiamos sobre la tendencia del empoderamiento de la mujer en todo lo que es contenidos, en diversos géneros como las superheroínas de Capitana Marvel, y de cuando el contenido se asocia con temáticas actuales tiene más vínculo con el público.

—¿Cuánta importancia tienen las redes sociales a la hora de pensar un contenido televisivo nuevo?

—Mucho. Tenemos un equipo, un cuartel, un departamento de cincuenta personas, para ver todas las aristas de cada proyecto, cómo va a salir en abierta, cómo será la comunicación, qué contenido habrá en redes sociales, que no solo sea un apéndice de lo que sale. Tenemos Viacom Digital Studios, con el que generamos por ejemplo Habitués, proyectos que no tienen nada que ver con la pantalla de Telefe, contenidos que funcionan por redes sociales, plataformas digitales, son monetizados, tienen su pata comercial, abrimos el espectro en cuanto a contenidos en todas sus variables y plataformas.

—¿Cómo ves la televisión abierta?

—La veo muy bien. Tenés cosas que te pueden gustar más o menos. Me encantaría poder tener una programación de producción propia las 24 horas, el mercado tampoco lo resiste. La televisión cambió, no es lo que era hace diez años, y es una pantalla, estoy convencido de que la televisión no se va a morir, no se murieron el cine, la radio ni el diario. Se transforma. La tele sigue teniendo una masividad enorme.

—¿Afecta el dólar?

—No. Hoy ves la televisión con programas de altísima calidad, periodísticos, entretenimiento, ficción, el dólar alto no es el problema principal. Yo viajo mucho al extranjero y, a diferencia de otros países, estamos muy bien posicionados en términos del detrás y el delante de cámara. Autores, productores, directores, actores, somos muy buscados en toda la región y en Europa.

—¿Ya estás hablando con Susana para el 2020?

—Sí. Estamos hablando. Años atrás se iba de vacaciones, y a la vuelta recién se sentaba a hablar. Nosotros tenemos planificación, escuchamos el pedido de Susana, que quería hacer algo con chicos, buscamos Pequeños gigantes, entregar mucho dinero, pidió traer a Tini porque le gustó cuando la vio en La voz. Susana no está feliz, está en lo que viene después de estar feliz.

—Si gana Alberto Fernández y vuelve el Fútbol para Todos, ¿te gustaría tenerlo en Telefe?

—El fútbol es popular, ¿quién no quisiera tener un partido de fútbol?, ¿quién no quisiera transmitir un Boca-River? Los años que tuvimos campeonato local o partidos de la Selección, a nivel performance y a nivel ingresos nos fue bárbaro. Se dio esta cosa de un contrato de compañías de cable... Si me preguntás, me encantaría tener el fútbol en Telefe porque tiene que ver con generar sensaciones y con la familia.

“Quisimos tener ‘El Marginal’ en Telefe”

—¿Qué más se viene en Telefe?

—Atrapa al ladrón, con Pablo (Echarri) y la española Alexandra Jiménez. Paramount Pictures es de Viacom, adquirimos los derechos de la película de Hitchcock para adaptarla a una serie en español. Contratamos al showrunner de la serie Ministerio del Tiempo, Javier Olivares, la escribimos y la produjimos en Barcelona y en Buenos Aires. Hace dos meses salió en Paramount Italia, el mes que viene en Paramount España, después Alemania y Francia, y en Argentina saldrá en Telefe, con diez episodios, con fecha a definir.

—¿En qué cambió el vínculo de Telefe con Underground desde que la compró Telemundo?

—Tuvimos reuniones en los últimos días. Seguramente habrá intereses cruzados en compañías americanas como Viacom y NBC (dueña de Telemundo) pero la intención es seguir haciendo cosas juntos, tanto de ficción como de tiras y series cortas y largas.

—¿Te imaginaste tener a El marginal en Telefe?

—Podría estar tranquilamente en nuestra pantalla. Estuvimos en conversaciones para tenerlo, no se dio. Una serie de ese estilo no le va a cambiar el tono a una pantalla familiar como es la de Telefe.

—Ibope mide solo en AMBA, ¿Viacom hace su propia medición?

—La muestra de Ibope es representativa, marca una tendencia. Nosotros tenemos un equipo de Inteligencia del Negocio: unas veinte personas manejan la información para toda la región, hacen focus group sobre nuestras marcas, información comercial sobre los targets para anunciantes, y en cómo lograr una medición integral de un capítulo de Pequeña Victoria que sale en Telefe y marca tantos puntos de rating, y al día siguiente lo ven tanto miles online en Mi Telefe, o lo consumen en una plataforma, cómo hacés para juntar todo eso y que eso sea el valor absoluto. En definitiva, al contenido la gente lo sigue consumiendo.