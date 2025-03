“Es un show que cambió la música”

Oz Rodríguez formó parte de Saturday Night Live, fue director de algunos segmentos, y hoy es uno de los codirectores de uno de los festejos del famoso show: Ladies & Gentlemen...50 Years of SNL Music, parte de las celebraciones disponibles en Universal + por los 50 años del mítico show que alteró para siempre la cultura, primero, norteamericana y, con el tiempo, la global. Hasta hace cinco minutos la aparición de la motosierra que Milei le regaló a Elon Musk era algo que veíamos en nuestro noticieros. Ese es el rebote de SNL. Los 50 años del show que vio nacer a Adam Sandler, Chevy Chase, Will Ferrell, Kristen Wig, Tina Fey, Chris Rock y decenas de nombres cruciales de la comedia audiovisual delante y detrás de la pantalla (el reciente conductor del Oscar Conan O’Brien fue parte y el cocreador de Seinfeld, Larry David, también). Las celebraciones implicaron un especial, ya disponible. Los otros contenidos que acompañan la fiesta son el especial SNL 50: The Homecoming Concert, y dos documentales con material inédito que resaltan el legado de Saturday Night Live en la televisión, Ladies & Gentlemen…50 Years of SNL Music y SNL 50: Beyond Saturday Night, ambos disponibles desde ayer en Universal +.

Junto a Queslove, Oz Rodriguez tuvo que ver horas y horas de materiales, para crear un material de tres horas que da cuenta de cómo SNL también ha sido fundamental en la identidad musical de Estados Unidos. La pregunta era básica: ¿cómo cubrir 50 años de shows, con dos canciones por programa? La respuestas eran muchas, cuenta el mismo Oz: “Muchas conversaciones sobre que mostrar. La música es algo muy personal, la historia de la música depende de quién es algo personal (aunque se crea que no). Entonces, el equipo de producción comenzó con esas conversaciones: su canción favorita, su performance favorita, un momento importante más allá del gusto. Había que ponerse anteojos de documental para un fenómeno difícil de abarcar. Por ejemplo, muy bien que te guste Pearl Jam, pero ¿qué historia había ahí y en su presencia en Saturday Night Live? Entonces ahí empezaron a aparecer momentos, canciones, instantes que además de tener peso musical tenga algo que contar, que era espejo de ese momento en el show, en Estados Unidos o incluso en el mundo”. Y suma: “Había cosas obvias como la performance más famosa de la historia en SNL que es cuando cantó Sinead O’Connor y, sin que nadie lo supiera, sacó una foto del papa Juan Pablo Segundo y la rompió a la mitad. Ese momento es un ejemplo claro de lo que buscamos. Por supuesto, lo queríamos abarcar. Pero también hubo cosas que se fueron dando en el proceso del documental. Por ejemplo, Bad Bunny fue invitado en el proceso. Fue invitado como host y número musical, entonces lo sumamos desde mucho más de lo que esperábamos. Vimos la semana entera de trabajo en SNL. En un comienzo SNL era una cápsula de la música británica y norteamericana y con el tiempo se ha dado cuenta de su propia entidad y rebote a nivel internacional. Entonces, Bad Bunny es un claro botón de muestra de eso. Ahora estuvieron Bad Bunny, Karol G, incluso los chicos de BTS. Fue una conversación que tuvimos con el equipo hasta el último día, buscando las mejores historias”.

—¿Qué sentís que dice entonces “Saturday Night Live” como lugar que voluntaria o involuntariamente se ha convertido en una forma de leer la historia de la música?

—Creo que dice que vive en el presente, que deja en claro que cada paso es un riesgo creativo, que demuestra lo que sucede en este momento. Por eso todavía sigue, porque no se ha quedado estancado en el grunge, o el heavy metal. Te enseña todo. Al estar tan pendiente de la música que viene por ahí, siempre está un paso adelante. Sea en su elección o en la forma en que muestra a un nombre clásico. Atiende que se hace popular: por ejemplo, pienso en The Strokes, que después de su presentación ahí, siendo bien jovencitos, pegan un salto de la popularidad que podría decirse fue fundamental para la fama global que tienen. Todavía sabemos quienes son The Strokes y que son importantes hasta el día de hoy. Eso se ha dado con mucho, muchísimos, nombres.

—¿Qué encontraste en el camino que te generó una real sorpresa, que te genera una nueva lectura de algo?

—Por ejemplo, Adele. Esa historia es muy interesante. Adele llega como una chica británica, con una voz muy increíble y cuando se va es Adele. No me sabía esa historia entera. O la historia de Nirvana cuando se les rompe el drumstick, el palito. Yo trabajé, yo edité, el capítulo de Kayne West, y en la edición encontré varias cosas. Por ejemplo, el momento en que el integrante del elenco Kenan Thompson a la hora de saludo final donde cómics y músicos, e invitados se unen en el escenario, ve que Kayne West tiene el gorro de MAGA, (Make America Great Again). La impresión en el rostro de Kenan es algo que encontramos en la edición y que yo no sabía que existía. Jack White era fanático de Nirvana, y estaba muy emocionado cuando sabía que iban a tocar en SNL, siendo él mucho más chico. Quería verlo, cuenta, para aprender las canciones. Es decir, un fanatismo como uno. Yo era fan de Nirvana y por eso vi Saturday Night Live. Ahí me convertí el fan del show. Ese gancho, ese público que traen los músicos es algo de lo que también hablamos.

—¿Crees que “SNL” es más un gran museo de la música o un lugar de vanguardia?

—Son las dos cosas. Es una cápsula de la música, que tiene momentos de gigantes grabados en la TV. Famosos en todo el mundo. Ha tocado todo el mundo. Creo que la única persona integral de la historia de la música de Estados Unidos que no tocó es Michael Jackson. el resto, creo que todos tocaron. Hasta Bob Dylan, alguien que uno se imagina que no sale de la casa. Por eso, ves un programa de SNL entero y sabes que estaba pasando esa semana, por el contexto que te da el show. Ellos siempre quieren presentar algo que viene nuevo a la hora de la música. Es un gran balance de la historia de la música y de lo que viene en el futuro. Creo que por eso ha seguido este programa. En lo musical, siempre hay algo interesante. Cuando se presenta a alguien nuevo, y tiene una buena performance, se genera un público nuevo para esa persona.

—¿Qué descubriste de la curación a la hora de los shows?

—Si te fijas, ellos siempre quieren presentar una persona nueva, un talento o banda nueva, pero tienen cuidado. No quieren presentar a una persona que no tenga la suficiente experiencia en vivo. Si hay un artista que ha tocado en un programa, les conviene, porque saben que tiene la experiencia de las cámaras. Eso lo necesitan. No se arriesgan tanto, o son inteligentes para ver qué programar. Quieren algo que esté a punto de estallar a la hora de lo nuevo, entonces tratar de lograr ese momento exacto entre la fama global y una fama relativa, que te pone en radar. El programa tiene un olfato para eso, para entender el potencial de algo. Y eso ha quedado demostrado a lo largo del tiempo y de los diferentes momentos. De vuelta, si ves los nombres, son muchos, muchísimos, y haber logrado que nos den tres horas para contar, cuando inicialmente eran dos, para nosotros es una alegría gigante. Creemos que este documental es un registro importante de un show como ningún otro ha existido en la faz de la tierra. Y solo basta con ver una performance musical para sentir eso. Así de contundente es Saturday Night Live.