Las películas de Navidad para ver en familia durante estas fiestas 2025 vuelven a ubicarse entre los contenidos más elegidos por el público argentino, con Netflix como una de las plataformas donde este género concentra mayor consumo. Cada diciembre, estos films se reinstalan como una tradición que atraviesa generaciones y combina humor, emoción y relatos centrados en la unión familiar, la solidaridad y la posibilidad de empezar de nuevo.

En Argentina, la costumbre de reunirse frente a la televisión durante la Nochebuena o el día de Navidad sigue vigente, y el cine cumple un rol central en ese ritual. En este sentido, las plataformas de streaming se posicionaron como uno de los principales espacios para encontrar propuestas navideñas, con un catálogo que mezcla estrenos recientes, producciones originales y clásicos infaltables.

La oferta para 2025 vuelve a estar dominada por historias familiares, animaciones de alto nivel y comedias románticas que apelan al confort emocional. Muchas de estas películas están pensadas para públicos amplios, con tramas simples para los más chicos y guiños nostálgicos para los adultos.

Animación y aventuras familiares que ya son clásicos modernos

Klaus (2019)

Considerada una de las mejores películas navideñas de los últimos años, esta producción española dirigida por Sergio Pablos reimagina el origen de Papá Noel. La historia sigue a Jesper, un cartero arrogante enviado a un pueblo congelado más allá del Círculo Polar Ártico, donde entabla una inesperada amistad con un misterioso carpintero. Su estilo visual en animación 2D y su mensaje emotivo la convirtieron en un clásico inmediato.

El Grinch (2000)

La versión dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey es uno de los títulos más vistos cada Navidad en Argentina. La película adapta el clásico de Dr. Seuss con una mirada satírica sobre el consumismo y el espíritu navideño. La interpretación física de Carrey y su humor ácido logran conectar tanto con chicos como con adultos.

"El Grinch" (2000) es uno de los clásicos navideños favoritos de los argentinos.

El Grinch (2018): dibujo animado

Esta adaptación animada ofrece una versión más amable del personaje, pensada especialmente para el público infantil. Con un tono más luminoso y un mensaje claro sobre la empatía y la comunidad, se convirtió en una alternativa ideal para ver en familia.

El Expreso Polar (2004)

Dirigida por Robert Zemeckis, esta película animada narra el viaje mágico de un niño que duda de la existencia de Santa Claus y sube a un tren rumbo al Polo Norte. Tom Hanks interpreta múltiples personajes, incluido Papá Noel, en una historia que combina aventura, fantasía y espíritu navideño.

Las crónicas de Navidad (2018)

Esta aventura familiar presenta a un Papá Noel poco convencional, interpretado por Kurt Russell. Tras un accidente con el trineo, dos hermanos deben ayudarlo a salvar la Navidad. La película apuesta por el ritmo, la acción y el humor, alejándose de los clichés más melosos.

Las crónicas de Navidad 2 (2020)

La secuela suma a Goldie Hawn al elenco y profundiza en la mitología navideña con una historia que enfrenta a Santa Claus a un villano decidido a arruinar las fiestas para siempre. Mantiene el tono aventurero y el enfoque familiar de la primera entrega.

Scrooge: Cuento de Navidad (2022)

Esta versión animada y musical del clásico de Charles Dickens ofrece una estética moderna y vibrante. La historia de Ebenezer Scrooge conserva su esencia oscura, pero se adapta a nuevas generaciones con canciones y un fuerte despliegue visual.

Comedias románticas y propuestas livianas para el espíritu festivo

The Holiday (2006)

Dirigida por Nancy Meyers, esta comedia romántica se convirtió en un clásico navideño contemporáneo. Dos mujeres intercambian sus casas durante las fiestas y encuentran una nueva oportunidad para el amor. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black protagonizan una historia cálida y optimista.

Cameron Diaz y Jude Law son dos de los protagonistas de "The Holiday" (2006).

Cambio de princesa (2018)

La película que consolidó a Vanessa Hudgens como una de las figuras centrales del cine navideño en Netflix. La trama gira en torno a una repostera de Chicago y una princesa europea idénticas físicamente que deciden intercambiar sus vidas durante la Navidad. Su éxito dio lugar a dos secuelas.

Navidad de golpe (2022)

Marca el regreso de Lindsay Lohan al cine con una comedia romántica navideña clásica. La actriz interpreta a una heredera que pierde la memoria tras un accidente y encuentra una nueva vida en un pequeño hotel rural.

Un castillo por Navidad (2021)

Brooke Shields y Cary Elwes protagonizan esta historia ambientada en Escocia, donde una escritora estadounidense intenta comprar un castillo y termina encontrando algo más que una propiedad. Romance, paisajes y espíritu navideño se combinan en esta propuesta.

El chico que salvó la Navidad (2021)

Basada en la novela de Matt Haig, esta película apuesta por la fantasía y la aventura. Narra el viaje de un niño que busca el pueblo de los elfos en el Polo Norte, en una historia pensada para toda la familia.

