“Es un trabajo constante de búsqueda”

Es un grupo fundado en 1991 que ya tiene más de cuarenta espectáculos estrenados e hicieron funciones en cuarenta y ocho países, con seis millones de espectadores y debutaron en Buenos Aires el jueves 16 con The ópera locos. Es la compañía Yllana la que llegó de la mano de Juan José Campanella a su teatro, el Politeama. Anticipan que se sumará la ópera, el humor y la gestualidad. Está en el país uno de sus directores artísticos, Joe O’Curneen y David Ottone, quedó en España, mientras que la dirección musical fue compartida por Marc Álvarez y Manuel Coves, es éste último quien también está en Buenos Aires. Entre las sorpresas que se anticipan es que los cinco intérpretes son argentinos: Constanza Díaz Falú, Duilio Smiriglia, Julián Molinero, Laura Pirruccio y Lucas Alvan. Hasta ahora confirmaron las funciones para jueves 16, viernes 17 y 24, sábados 18 y 25 y hoy, pero esperan quedarse más tiempo.

—¿Fue complicado encontrar a estos intérpretes argentinos?

MANUEL COVES: En estos tiempos es muy sencillo conectarse, pues se resuelve sobre la marcha. Hoy en día con los WhatsApp, vídeo, además con algunos cantantes ya nos conocíamos de antes, de otros espectáculos o algún otro casting o son compañeros de compañeros.

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—Desde la fundación del grupo en 1991: ¿tuvieron ayuda del Estado español?

JOE O’CURNEEN: Sí, en años sucesivos, íbamos recibiendo, a medida que la compañía se iba haciendo más importante, empezaban a programarnos en España. Cuando demostramos que éramos estables y con producción propia conseguimos subvenciones que nos dieron parte del dinero e incluso nos ayudaron a cubrir los costos de las giras, aunque siempre pagan después.

—¿Cómo crean los espectáculos?

O’CURNEEN: Son diferentes fases, la primera es un periodo de ir preconcibiendo ideas y es más un trabajo de mesa. Por ejemplo The ópera locos es del año 2018, sabíamos que queríamos hacer un espectáculo cómico con ópera. Empezamos a trabajar con Manuel y con Marc para ver qué repertorio musical podría servir para el espectáculo, luego llegó la escritura y la creación de los personajes, porque no es simplemente un repertorio musical, está muy integrado con los protagonistas que se verán sobre el escenario. Ensayamos pero siempre con un margen de improvisación, porque estamos buscando la comedia. Es un trabajo de búsqueda, no es de llegada. Hay pantomima, expresividad gestual y luego pasan al filtro musical donde intervenían Manuel y Mark.

—¿Fue fácil que un cantante lírico se adapte al rock y al pop?

COVES: No, porque la colocación de la voz es totalmente diferente y el apoyo no tiene nada que ver. En la ópera el registro es muchísimo más amplio y agudo por lo cual exige una técnica distinta. Los intérpretes aquí son muy buenos profesionales y tienen esa capacidad de cambiar y adaptarse.

—¿Encontraste diferencias entre la formación europea y la nuestra?

COVES: No en el ámbito operístico, porque además la tradición que hay en Argentina, es media italiana y media española, pues al final es la misma. De hecho en la programación que tenéis en el Teatro Colón, prevale la ópera italiana, por encima del repertorio alemán o francés. Fácil nunca es, hay que buscar mucho.

—¿Qué expectativas tienen?

O’CURNEEN: Creo que Argentina es el mejor sitio para estrenar en América. Cuando nos llegó la noticia de poder hacer una producción aquí nos pareció perfecto. Pensamos que por la trayectoria que viene teniendo The ópera Locos Buenos Aires es una plaza perfecta.

“Nos dedicamos a la comedia”

A.S.

Anticipan que se escucharán momentos de La Traviata y Madama Butterfly, junto con éxitos del rock y el pop, interpretando temas que van desde Whitney Houston hasta Mika, Sinatra o Elton John.

El secreto de mantenerse activos desde 1991 lo revela Joe O’Curneen como uno de los cinco fundadores de la compañía Yllana: “Hay muchos factores, pero creo que tiene que ver con disciplina, seriedad y rigor. Es saber llevar a una empresa, porque somos más de cincuenta personas trabajando, entre técnicos y otros artistas. Hoy tenemos siete espectáculos que están ahora mismo de gira, por lo cual tenemos una logística. Cada una de las propuestas tiene cuatro o cinco actores con sus respectivos técnicos.

Somos propietarios del Teatro Arfil de Madrid que está en el centro, tenemos 220 butacas y hoy la programación también incluye espectáculos que no son de la compañía. Nos dedicamos a la comedia. Nuestro sello es que rompemos con la cuarta pared”.

Manuel Coves es frecuente que nos visite desde el 2018 ya que su especialidad es la ópera y el ballet y suele ser convocado por el teatro Colón. Confiesa que no fue complicado encontrar los registros de tenor, soprano, mezzosoprano, contratenor y barítono, todos argentinos. “Llevamos muchos meses –subraya Coves– preparando este equipo. Primero con audiciones online y una vez seleccionados estuvieron trabajando con la coreógrafa”.

El primero en sumarse fue O’Curneen, con quien ajustaron la interpretación y la dirección de escenas, más tarde llegó Coves para ajustar lo musical.