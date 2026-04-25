Realismo mágico con música de Chavela Vargas

Mamá Planta es una obra que fue naciendo de a poco, por capas. En principio tenía las primeras tres escenas, luego el proyecto ganó la beca del Ciclo Incierto, que propone un acompañamiento con tutor y la publicación en un libro junto con otras obras ganadoras, y ese fue el impulso para poder terminarla y encontrar el tono exacto del material. Luego se realizó un semimontado en el Centro Cultural Recoleta en el 2023 y en el 2025 estrenamos en el Teatro El Grito, ganando el Primer Premio a la Puesta en Escena del Fondo Nacional de las Artes ese mismo año. Me siento muy contento del equipo de trabajo que armamos con Carolina Setton, Maruja Bustamante, Nacho Albani y Pablo Toporosi, porque creo que todos son grandes profesionales y aportaron el color justo para cada personaje.

En la obra, una adolescente que perdió a su madre, porque ésta falleció, se convence de que la planta que crece en su jardín es su ser querido que vuelve de alguna manera a estar con ella. Esta chica está acompañada de un perro que fuma y que es su aliado más fiel cuando decide llevar adelante un plan para enterrarse en el jardín y crecer planta junto a su madre.

La idea del duelo como tema siempre me atrajo. En general, en todas mis obras abordo esa temática de alguna manera. Me interesa hablar de aquellas cosas que me generan miedo e incertidumbre, es una manera de exorcizarlas y entenderlas. Mamá Planta plantea el duelo de varias maneras, tanto como una circunstancia concreta a partir de la muerte de un ser querido, como también de las pequeñas muertes simbólicas que nos van construyendo como individuos. Y sobre todo plantea la pregunta sobre la trascendencia: ¿Qué quedará de nosotros una vez que dejemos el plano material, cómo seremos recordados? En diálogo con la idea de trascendencia, a la protagonista le brotan hojas verdes, el legado de su madre como una marca más que llevará por siempre.

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Me gusta mucho también el trabajo con la metáfora, por eso incluí el realismo mágico en la puesta. Siento que la ficción es un espacio donde esos mundos, realidad y fantasía, pueden convivir bien, a diferencia de la vida diaria, tan cruda y rígida, en la que vivimos. La posibilidad de entrar en un universo mágico permite explorar el duelo, la depresión, la angustia por el paso del tiempo, entre otros temas difíciles, de una manera más amable y menos solemne, sin apelar a los golpes bajos, y dejando lugar para que entre también el humor para descomprimir. La idea de trabajar con la música también siempre está presente en todo lo que hago, y en este caso, incluir canciones de Chavela Vargas cantadas en vivo por la protagonista, acompañada en guitarra por su perro, aporta una atmósfera especial al clima mágico de la obra, un ambiente sonoro que genera empatía, dejando un halo íntimo y tierno que circunda todo el material. La elección de Chavela Vargas se vincula con el universo de los personajes adultos, que en algún momento pelearon y sufrieron por sus ideales. Una idea de nostalgia por el tiempo perdido. Y se contrapone también al presente de un mundo cada vez más salvaje y despersonalizado, con una sociedad de consumo en la cual todo es reemplazable y efímero. Estas reflexiones que también están presentes, me parecen necesarias para cuestionarnos y pensar dónde queda nuestra esencia en este caos general.

Quien venga a ver la obra se va a encontrar con un recorte de minutos dentro de la vorágine de la vida cotidiana, un recorrido sensible y tierno sobre temas trascendentales. Es un material atraviesa desde el humor, la música en vivo y la poesía nuestros miedos más profundos. Son tiempos difíciles, y reivindicar la ternura y compartirla, aunque sea por un instante, es en sí un acto de amor y eso es lo que tratamos de ofrecer con Mamá Planta.

*Dramaturgo y director de Mamá Planta. Egresado de la carrera de dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). Mamá Planta puede verse los Domingos 20:30 hs. Teatro El Grito –Costa Rica 5459– Entradas www.alternativateatral.com