Una noche más, Juana Viale volvió a conducir el programa de su abuela, La noche de Mirtha por eltrece, durante la noche del sábado. Antes de comenzar con el programa, la conductora se tomó unos minutos para hablar sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien aún permanece internada en el Sanatorio Mater Dei.

"¿Y por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas", expresó la conductora al inicio del programa y mencionó que los médicos prefieren que permanezca internada para continuar con su recuperación en el centro médico.

Mirtha Legrand continúa sin recibir el alta: qué dice el nuevo parte médico sobre su salud

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"Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados", señaló entre risas con respecto al estado de salud de la diva y agregó: "Entonces los médicos le dicen: 'No, mirá, Chiquita, quedate un ratito'. Así que está ahí".

Aprovechando la oportunidad para enviarle un saludo a su abuela mientras conduce su programa, Viale expresó: "Está en la clínica, le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos".

"Pero despreocúpense, que está bárbara. O sea, ya toma el té, tiene amigas, está... Está haciendo lío en la clínica la abuela", añadió luego para llevar tranquilidad a los espectadores con respecto a la evolución de Mirtha, sobre quien aseguró que se encuentra de buen ánimo y acompañada.

El último parte medico del Sanatorio Mater Dei sobre el estado de salud de Mirtha Legrand fue emitido el viernes 11 de septiembre, en el cual se detalló: "Continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo".

"Está muy atenta a sus actividades personales y agradece a todos las muestras de cariño", agregaron y mencionaron que la histórica conductora recibe amigos y familiares en su habitación y que este lunes 14 de septiembre comunicarán más información sobre su estado.

AS / EM