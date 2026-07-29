“Jumanji: Open World” lanzó su primer tráiler: Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black regresan para el final de la saga

Sony Pictures presentó el primer tráiler de “Jumanji: Open World”, la tercera película de la etapa moderna de la franquicia protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. La producción es promocionada como la última aventura del grupo y marcará el cierre de la historia iniciada en 2017 con Jumanji: Welcome to the Jungle.

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El adelanto confirma que los avatares del videojuego abandonarán la selva digital para irrumpir en el mundo real. El doctor Smolder Bravestone, Franklin “Mouse” Finbar, el profesor Sheldon Oberon y Ruby Roundhouse aparecerán en escenarios urbanos, donde deberán enfrentarse a un nuevo descontrol provocado por la ruptura de los límites entre Jumanji y la realidad.

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De qué trata “Jumanji: Open World”

La historia retomará las consecuencias del final de “Jumanji: The Next Level”, estrenada en 2019. En aquella película, una escena posterior a la aventura anticipaba que los animales del juego habían logrado escapar y comenzaban a recorrer las calles, recuperando una de las ideas centrales del clásico cinematográfico de 1995.

De acuerdo con lo mostrado en el tráiler, Spencer Gilpin, interpretado por Alex Wolff, volverá a quedar en medio del peligro cuando los personajes virtuales aparezcan en el mundo real. Sin sus jugadores habituales para controlarlos, los avatares quedarán atrapados en un “modo demostración”, una circunstancia que dará lugar a nuevas confusiones, intercambios de identidades y situaciones cómicas.

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La película conservará así los principales elementos que definieron a las dos entregas anteriores: aventuras de gran escala, criaturas salvajes, acción, humor físico y personajes obligados a desenvolverse dentro de cuerpos que no les pertenecen. Sin embargo, el cambio de escenario permitirá que el universo fantástico de Jumanji choque directamente con la vida cotidiana.

El reparto completo de la última película de “Jumanji”

Además de Johnson, Hart, Black y Gillan, regresarán Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris y Rhys Darby.

El elenco incorporará también a nuevos intérpretes, entre ellos Dan Hildebrand, Jack Jewkes, Brittany O’Grady, Burn Gorman y Nasim Pedrad. Por el momento, Sony no detalló el papel que desempeñará cada una de estas incorporaciones dentro de la trama.

La presencia de Bebe Neuwirth tiene un significado particular para los seguidores de la saga. La actriz interpretó a Nora Shepherd, la tía de los protagonistas de la película original de 1995, por lo que su regreso refuerza la conexión entre la historia encabezada por Robin Williams y las producciones modernas.

Una despedida vinculada con la película de Robin Williams

Jumanji: Open World se presenta como el desenlace de la etapa protagonizada por Dwayne Johnson y sus compañeros. Durante la presentación de la película en CinemaCon 2026, Johnson recordó a Robin Williams y lo definió como una figura esencial para la identidad de la franquicia.

El actor también adelantó que la nueva entrega incorporará un homenaje permanente a la primera película mediante la aparición de una mitad de los dados originales. El objeto funcionará como un detalle recurrente a lo largo del filme y como un vínculo simbólico con el personaje de Alan Parrish, interpretado por Williams.

La saga cinematográfica nació a partir del libro infantil publicado por Chris Van Allsburg en 1981. Su primera gran adaptación llegó a los cines en 1995 y contó la historia de un misterioso juego de mesa capaz de liberar animales, desastres y fuerzas sobrenaturales en el mundo real.

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Más de dos décadas después, Jumanji: Welcome to the Jungle renovó el concepto al convertir el tablero en un videojuego. En esa versión, cuatro adolescentes eran transportados al interior de Jumanji y asumían la apariencia de sus respectivos avatares, interpretados por Johnson, Hart, Black y Gillan.

La fórmula se transformó en uno de los mayores éxitos comerciales de Sony. Welcome to the Jungle y The Next Level recaudaron en conjunto más de 1.700 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que consolidó la continuidad de la franquicia y permitió desarrollar esta tercera producción del ciclo moderno.

Quién dirige la tercera y última película de “Jumanji”

Jake Kasdan, responsable de las dos películas anteriores, regresó como director y participó en la escritura del guion junto con Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. La producción quedó a cargo de Matt Tolmach, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia y el propio Kasdan.

El estreno en Estados Unidos estaba previsto originalmente para el 11 de diciembre, pero Sony decidió trasladarlo al 25 de diciembre de 2026. La compañía confirmó oficialmente que la película llegará a los cines durante Navidad, aunque la fecha específica puede variar según el mercado.

El cambio colocará a Jumanji: Open World en una temporada especialmente competitiva. Su lanzamiento se producirá una semana después de los estrenos anunciados de “Avengers: Doomsday” y “Dune: Part Three”, dos de las producciones más esperadas del calendario cinematográfico de 2026.

LV/fl