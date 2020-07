La fiesta pop más grande del planeta

San Diego Comic-Con es el evento más importante de la cultura geek mundial. Y lo es más allá de sus lanzamientos, de los anuncios de films y series, de la horda de fans de cómics, videogames y cosplay que por ahí se pasean. Por ejemplo, en la región, el evento que tiene 51 años y comenzó en el lobby de un hotel, genera US$ 149 millones. En el mismo evento, hay ingresos por US$ 88 millones. Los hoteles de la zona tienen 65 mil visitantes con ingresos por US$ 6 millones. Y la visitan casi 135 mil personas de ochenta países alrededor del mundo. Es un evento gigante, como pocos en el mundo, y se ha convertido en el epicentro de la cultura que, para bien o para mal, domina globalmente la taquilla en los cines (el fenómeno Marvel, genera las series más populares (piensen en Game of Thrones o The Walking Dead) y produce un sentido de real comunidad, que al mismo tiempo, fundamenta parte de su experiencia en el consumo de productos como juguetes, ropas, pósters, cómics y así la lista.

En un universo donde hasta nuestra tía sabe quién es Thor y quienes somos tíos jugamos Fortnite (o ya representa una barrera generacional: misma importancia), la cultura popular en su veta más colorinche y dueña de franquicias es mucho más que el mero gesto que solía verse en ella. La pandemia solo ha confirmado eso, y San Diego Comic Con, por primera vez en 51 años, decide no tener lugar de forma presencial. Así, desde el pasado miércoles y hasta el domingo 26 de julio, tiene lugar online Comic-Con @Home, la respuesta que SDCC tuvo frente al Covid-19. Y la sorpresa llegó no tanto en su formato (canal de Youtube con charlas pregrabadas, tutoriales, pasillos virtuales, galerías en Tumblr y así la lista de recursos), sino en el hecho de ser gratis.

Así es: el evento famoso por lo difícil que es lograr acceder al mismo, donde se lanzan series y films que serán sensación, decidió ser gratuito para todo el mundo. PERFIL habló en exclusiva con David Glanzer, portavoz oficial del evento (además es jefe de Comunicaciones y Estrategias) sobre esta elección. Glanzer: “Espero que, por primera vez en mucho tiempo, cualquiera que quiera ser parte de esta experiencia pueda serlo. Claro que entendemos que esto no funciona como un reemplazo del evento presencial, pero nos gustaría creer que nuestra versión online permite un lugar de reunión a los fans de todos el planeta, y no solo aquellos que han tenido el lujo de venir durante años a Comic Con.

De todos los eventos, el gigante. Hay muchas Comic Con en el planeta. Incluso una en muy popular Argentina que ya decidió planes a futuro (Ver recuadro), y todas son, por supuesto, un fenómeno que hoy, incluso de cara a una posible vacuna, temen por su futuro, considerando los eventos de concurrencia masiva ocupan el último lugar en el retorno a la normalidad. Glazer responde acerca de los beneficios, los insospechados de esta situación tan complicada para un medio que se había convertido en la plataforma de lanzamientos enormes (recuerden, por ejemplo, cómo Marvel reveló todo su plan de films a futuro convirtiéndose en un trend comparable con el SuperBowl, el evento más visto de la TV norteamericana): “Nunca producimos un evento online, y por ende, los desafíos eran muchos. ¿Sería una plataforma o serían varias? ¿Qué se puede traducir a la experiencia online y qué no? ¿Le interesa a la gente ser parte online de algo que se caracteriza por su contacto personal? Lo que rescatamos de todo esto es saber que tenemos una estructura, y un apoyo, que nos permite producir un evento igual de grande pero online. Todo, desde cosplay a los programas, pasando por los artistas, creadores, distribuidoras, productoras, grandes estudios y fans, todos demostraron que pase lo que pase quieren un San Diego Comic Con.”

En casa. ¿Por qué entonces ir detrás de todo el esfuerzo? Hoy Comic-Con@Home presenta más de 350 paneles online (suelen ser mil en la versión presencial). Sí, 350 eventos y charlas online. Eso implica, además de producción, algo no visto hasta ahora en la pandemia: un esfuerzo genuino, que, claro, es presencia de marca para lograr una experiencia como no se ha llevado a cabo en estos meses de encierro. Ni Cannes, ni Lollapalooza, ni Fortnite (que aun siendo gratuito se acerca a la propuesta con sus recitales gratuitos –que pueden verse en You Tube también y otras plataformas–, que siguen siendo más excepción que norma) se lanzaron en una empresa tan grande. Es más que festejar lo geek: es el primer gran experimento de la cultura popular en un evento masivo online. Comic-Con@Home ha logrado tener paneles de compañías como Amazon (con shows como The Boys u su anuncio de Paper Girls), Disney (con shows más bien pequeños), FX, AMC (con el universo The Walking Dead), DC Comics, Warner, Hulu (y su nueva serie de Marvel), Netflix (con Charlize Theron) y Orion (con Bill & Ted Face The Music). Glazer entiende que todos esperaban, considerando que la entrada sale US$ 304, una versión online que reemplace a la suspendida. Pero no: “Somos fans. Los que hacemos Comic-Con somos fans antes que nada. Por eso trabajamos a destajo para generar la convención que nos haría felices. La sensación de comunidad que me recorrió el cuerpo la primera vez que pisé la convención fue

abrumadora. Nadie se preocupaba por cómo me veía, me vestía o pesaba. Veían mi pasión y querían que yo agigantara eso. Ahí descubrí otras formas de arte. Pero lo más importante es la camaradería y la pasión que ahora compartía con otros. Todavía me siento así. Cuando decidamos qué le espera al futuro de Comic-Con, nuestra primera pregunta es siempre si beneficia a los fans, ya que sin ellos no hay evento.”

Las novedades de Argentina Comic-Con

“Dándole marcha a la Comic-Con online” dice Leonardo Llinás, socio fundador y presidente de Argentina Comic-Con. Después de la suspensión de su fecha en mayo, el evento de cultura pop más famoso de Argentina, que estaba listo “para pegar un gran salto”, le cuenta a PERFIL esta novedad: “Vamos a avanzar con una Argentina Comic-Con online”. Pero la sorpresa se genera cuando Llinás dice: “No iría en reemplazo de la convención física, la cual estimamos y creemos que va a ser muy difícil que se realice este año. La idea es que el online sea un nuevo producto, la convención de siempre, pero 100 % virtual.” El modelo virtual es “completamente gratuito, y por internet. Durante tres días se va a poner online como si fuese una web todo lo que hace a un evento virtual. Tendrías la navegación en stands a partir de una feria 3D, donde podés ver los stands con anuncios y anticipos, con acceso a e-commerce. Es una feria 3D que podés navegar libremente. Además, hay una serie de actividades sin mirar a la feria, pero virtuales: charlas, talleres, y mucho más. Una traducción digital de lo que hacemos siempre.”

“Es la idea” dice Llinás, al hablar de la presencia de grandes estudios. “Recién estamos empezando a acercar el proyecto, pero queremos contar con todos. E incluso la presentación de talentos y celebridades haciendo paneles, todo online. Ojalá se pueda.” ¿Cómo funciona entonces en esta versión virtual un aspecto clave, o muy celebrado, como es el Meet&Greet, la foto y el instante con las celebridades? “Primero que nada hay que ver si es viable, a partir de hablar con las agencia de celebridades. Ver los modelos en los que se puede hacer online. Nosotros sabemos que hay modelos de fotos virtuales, no nos parece súperatractivo, después hay otras propuestas como momentos con la celebridad, y podés tener un minuto con ellas o ser parte de un chat grupal. Queremos lograr ese vínculo entre la celebridad y el público. Todo sería gratuito, pero si hubiera Meet & Greet sería un ticket pago aparte. Pero entendemos que el evento tiene que ser gratuito. Si hubiera paneles con las celebridades, serían gratuitos.” La Argentina Comic-Con será en la primera quincena de noviembre, no en diciembre (fecha que tendría el evento físico de suceder). “Al no estar 100% descartada la edición física, el online va a tener lugar y no queremos, si hay suerte, que se pisen. Es un nuevo producto, alternativo, que de funcionar pueden mantenerse más allá de este contexto.”