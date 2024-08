Jorge Lanata lleva 57 días internado en el Hospital Italiano luego de ingresar por una infección urinaria. Si bien el último parte médico indicó que existía una leve mejoría en su cuadro clínico general, su esposa Elba Marchovecchio expresó esta semana que "faltan algunos pasitos" para que deje la internación. En el último año fue internado al menos tres veces.

El reconocido periodista, conductor de radio y televisión sufrió una descompensación el último 14 de junio y desde entonces se encuentra hospitalizado, en lo que fue su segunda internación durante 2024.

Lanata también había sido internado el 23 de agosto del año pasado, esta vez en la Fundación Favaloro, donde había ingresado para tratarse una infección urinaria bateriémica, según informaron entonces desde la institución. Por entonces, también había pasado días en terapia intensiva, dejando evidenciado su complejo estado de salud.

En febrero del 2024, Lanata habló sobre su salud en una de las últimas entrevistas que le hicieron, a raíz de un video que se había viralizado donde se lo veía dormirse en su programa radial en Mitre. “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos, por C5N, por El Destape. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”, dijo, fiel a su mordaz estilo.

El conductor, además, afirmó que se trata de una pieza editada e intentó dejar en claro que se sentía bien. “No me pasó nada. Yo creo que eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si yo me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al carajo todos”, sentenció.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre la salud de Jorge Lanata

Esta semana, luego de distintos rumores, su esposa habló en televisión y detalló cómo el periodista se encuentra atravesando este duro trance. “Jorge mejora día a día, hay que tener paciencia, y bueno a veces uno se impacienta… Pero lo lindo es que va mejorando”, dijo la abogada Elba Marcovecchio, con quien contrajo matrimonio en abril del 2022.

“Siento que va mejorando gracias a su propia energía, a las oraciones de la gente, que Jorge siempre las agradece porque lo emocionan mucho, y gracias a los médicos y enfermeros de acá, que además del profesionalismo, le ponen cariño y contención”, dijo en diálogo con el programa El Diario de Mariana.

Sin embargo, afirmó que más allá de los leves progresos, "faltan algunos pasitos" para el alta. "Yo estoy muy esperanzada, confío mucho en toda la fuerza que le pone Jorge. Es admirable la fuerza, la energía, las ganas… Y eso me da fuerzas y vitalidad a mí”, indicó.

Incluso, habló sobre cómo conitnúa su vida profesional más allá de acompañar diariamiente a Lanata: “Igual yo en el estudio si estoy trabajando porque es terapéutico, saco la cabeza de mis problemas y me meto en los de otros… ¡Además de mi psicóloga! Además tengo una hermosa familia y amigas, que son una bendición”

Qué detalles se conocieron del último parte médico de Jorge Lanata

El texto que se conoció el 2 de agosto y fue firmado por Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, indicó que se observó "una mejoría en su cuadro clínico general".

Y detalló: "Traqueostomía: el paciente mantiene la traqueostomía y ha demostrado buena tolerancia al retiro del soporte ventilatorio intermitente. Función renal: la función renal se encuentra estable. Estado hemodinámico: el paciente está hemodinámicamente compensado, sin requerimiento de drogas vasoactivas. Rehabilitación: se ha iniciado un programa de rehabilitación que abarca aspectos respiratorios, motrices y neurológicos, con respuestas adecuadas observadas”.

