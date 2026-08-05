Lali Espósito vuelve a River: Cuánto salen la entradas y por dónde puedo comprarlas

Lali Espósito volverá a tocar en el estadio de River Plate el 26 de septiembre para cerrar su última gira, "No Vayas A Atender Cuando El Demonio Llama”. La preventa es con tarjetas Macro Visa y las entradas se pueden conseguir a través de la página All Access, donde la venta general iniciará directamente después de que la anterior se agote.

Lali en River: Cuánto salen las entradas

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Cómo obtener las entradas para el concierto de Lali

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JSM