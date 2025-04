Las dos caras de la misma moneda

Investigo y hago teatro desde hace años, y luego me convertí en astróloga, consteladora familiar y terapeuta de desarrollo personal. Al comenzar a investigar los símbolos, sentí un llamado visceral a hacerlos populares, pensando: “¿Cómo no me enseñaron esto en el colegio?”. La astrología es una herramienta poderosa que ayuda a desplegar el potencial individual y a conectar con otros. Con el tiempo, me convertí en escritora para el desarrollo del ser humano, trabajando con símbolos sagrados en formato teatral. Mi interés es transformar el conocimiento ancestral en espectáculos artísticos que expandan la conciencia.

Astrología y teatro están inevitablemente conectados, ya que ambas abordan la evolución y la confusión humana. No me interesa la astrología predictiva; me parece sosa. Para mí, la astrología trae conciencia y sentido de estar encarnados. La vida es misterio y sorpresa. Un astrólogo puede caer en el hechizo de creer que sabe lo que va a sucederle al otro, pero eso no es tan cierto y puede ser peligroso. El teatro es como la vida: uno pone la obra en escena, pero no sabe lo que ocurrirá. Venimos a este planeta para descubrirlo todo, lo que sucede es un misterio, como el amor y la muerte.

Los personajes basados en arquetipos celestiales adquieren fuerza, orden y magnetismo. Augusto Fernandes, director y maestro de actores, también trabajaba con astrología. Decía que Shakespeare era astrólogo y que sus personajes estaban influenciados por los signos.

En mi modo de trabajo, primero me centro en lo que quiero contar, en el asunto astrológico, y empiezo a escribir sin control. Luego ordeno el material. Trabajo mucho con el cuerpo; la improvisación me deleita, vengo de la danza, así que el cuerpo es fundamental. El movimiento, la tensión de los cuerpos y la presencia en escena son claves. Me pongo al servicio de lo que es útil contar y llevo a los actores a esa conciencia. Pido asistencia divina, que me acompaña y guía todo. Solo estoy atenta y obedezco.

Luego, aparece el público, que ocupa un lugar protagónico en escena. Aunque a veces el público esté en silencio, está trabajando, digiriendo o rechazando el material. El teatro ocurre con la mirada de los otros, creando un dúo inseparable. Cuando sucede el teatro, todos somos conducidos a un mismo lugar, pero experimentamos cosas diferentes. Meditamos juntos, pero somos distintos, lo que produce un efecto diverso: a veces exquisito, a veces repugnante. Otro misterio.

Hace 10 años que presentamos La Luna que te Parió, con muchas alegrías recibidas. Fue declarada de Interés Cultural en Santa Fe y premiada en el Festival Internacional de Teatro en India. La luna en astrología representa nuestra emoción, nuestro corazón dando y pidiendo amor. Conocer y trabajar la luna es importante, ya que todos vemos a nuestro padre con los ojos de nuestra madre, lo que puede ser un privilegio o lo contrario. El mensaje principal del espectáculo es: “Cuidar el corazón”. Conocer nuestra luna natal nos permite amar en libertad. Después nació la versión para infancias y familias: La Lunita que te Parió, que habla del don de cada niño al nacer, con el mismo objetivo de cuidar y respetar la sensibilidad.

Urano, no viniste a encajar, viniste a Crear es nuestro nuevo espectáculo. Aborda temas como la libertad, la autonomía y las lealtades invisibles. Cuestiona lo aprendido, lo heredado, y también la tolerancia a la libertad. Recorre las doce casas astrológicas, donde el espectador experimenta cada escenario y aprende su significado. La obra tiene un recorrido audiovisual con una fuerza que mueve al espectador, acompañado de música, danza y actividades que también son parte de la experiencia. El público es parte del desarrollo y contenido. El teatro y la astrología nos recuerdan que somos parte de una gran obra en constante movimiento. La verdadera magia ocurre cuando nos atrevemos a vivir con conciencia y corazón abierto.

*Directora, autora y productora teatral.