Los 8 Escalones: Julián, de decirle "culiado" a Guido Kaczka a ganar el millón de pesos

Julián se transformó en un personaje que llevó risas a Los 8 Escalones por su personalidad distendida y hasta llamó "culiado" al conductor Guido Kaczka. Más allá de eso, se llevó el millón de pesos y mañana competirá por otro más.

El joven que vive en Villa Luzuriaga y es diseñador de interiores contó que solo le avisó a su familia. "Y a mi hermana que me anotó, la culiada. Voy a ser tío de ella", agregó, pero cuando iba a añadir algo, el conductor lo cortó por una particular forma de llamar a la hermana: "No sale culiado...".

"A llamás a todo el mundo así", expresó Kaczka a lo que Julián dijo no darse cuenta: "¿Te dije culiado?". "Ahora me dijiste a mí también.Le dijiste a tu hermana, a tu sobrino, a mí", comentó el conductor en tono de broma. "Es de confianza, de cariño", explicó el joven.

Julián le ganó la final a Ana, que vive en Misiones, pero que tuvo un flojo desempeño en la final ya que falló las nueves preguntas que respondió en esa instancia. Por lo que a Julián le alcanzó con responder bien dos de esas nueve para quedarse con el millón.

Fernando arrasó en los 8 Escalones: ganó $3 millones pero no pudo romper el récord

Julián ganó el millón en Los 8 Escalones.

"Viste boludo, no lo puedo creer Guidito"

Al triunfar, le pidió un abrazo a Guido Kaczka. "Viste boludo, no lo puedo creer Guidito", expresó emocionado.

Luego, al preguntarle si iba a volver por los dos millones, respondió: "Tengo que laburar, pero bueno vengo, hablá con mi vieja y vengo. Es para que le des una saludito". dijo y ante el pedido de confirmación del conductor, sentenció: "Obvio que vengo".

ED