Los 8 Escalones: Emanuel contó que jugó con Messi, pero no pudo con Fernando que ganó su segundo millón

Fernando tuvo una jornada inmejorable este lunes 11 de julio en Los 8 Escalones. A la tarde ganó el millón de pesos y en la edición de la noche repitió para acumular dos millones. También se destacó la participación de Emanuel, que además de llegar a la final, contó que tuvo el privilegio de jugar con Lionel Messi en las inferiores de Newell's.

El joven de 34 años (Messi cumplió los 35 hace un mes) es tatuador. "Ser tatuador es un estilo de vida. No es que un día dije bueno me tatúo y ya. Yo sabía que quería hacer eso. No sabía bien para dónde me iba a llevar, pero sí sabía que me gustaba el tatuaje como un estilo de vida". expresó en el programa que se emite por El Trece.

"En el camino se me fueron abriendo puertas y cerrando. Por ahí terminaba consiguiendo un trabajo o una sesión de fotos por los tatuajes, y eso me abría puertas, y al mismo tiempo si iba a buscar un trabajo en un estudio de abogacía me la cerraban porque no daba el perfil. Hoy por suerte se rompió ese tabú, pero en ese momento era más complicado", agregó.

En ese momento, Emanuel relató a Guido Kaczka su relación con Messi: "Tuve la suerte de jugar con Messi. En Newell's, Jugué en cancha de siete, después en cancha de once de los diez a los trece años".

"Tuve la suerte de jugar. No es que era un amigo que terminábamos y nos íbamos a comer juntos. Yo compartía en la cancha. No teníamos noción de lo que era él. Éramos todos buenos. No teníamos noción de que era un crack tremendo. A medida que fue pasando el tiempo y cuando pasamos a cancha de once fue tremendo. Era una locura. Tengo un periódico que le traje a Walter para que lo vea, fuimos a jugar un torneo a Balcarce y la gente se juntaba para ver al 10 de Newell's. No era Messi todavía, se juntaba mucha gente y le pedían autógrafos. Una locura. Siempre fue perfil bajo. Un genio mal", relató.

Fernando volvió a ganar e irá por su tercer millón

Tras ganar en la primera edición de este lunes, a la noche Fernando se impuso en la final ante Emanuel y ganó su segundo millón de pesos. Mañana irá por el tercer millón.

Además de realizar trabajos de carpintería, el participante hace lonas para barcos y vive con su mujer e hijos: Felipe y Luca. Según contó, invertirá el dinero en su empleo y también le hará una habitación a su hijo, Luca.

