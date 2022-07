Los 8 Escalones: se separó hace cuatro meses pero igual se irá de luna de miel con el millón de pesos

El caso de Jorge Ramallo llamó la atención de todos los presentes en Los 8 Escalones, desde Guido Kaczka, los jurados, los participantes y el público. Es que el hombre de 48 años contó que se separó de su mujer hace cuatro meses y que ahora vive con su mamá. Sin embargo, se siguen amando y se irá de luna de miel con el millón de pesos que ganó en el certamen,

Jorge Ramallo, es ayudante en un taller mecánico en Wilde. "Ayudo a mi jefe, voy a comprar repuestos, un poco de todo, un comodín, motores, tren delantero, de todo", dijo.

Pero lo que más despertó comentarios y risas fue su situación amorosa que no quedó del todo clara. Se separó hace cuatro meses y volvió a vivir con su mamá. "Mi vieja Mari ya muchos años viviendo sola y viene el nene de 48 años, le rompe el esquema viste. Yo tengo mis mañas y mi vieja tiene las de ella", agregó el hombre.

El conductor del programa que se emite por El Trece, le preguntó cómo hacía cuando discutían. "Trago saliva y me voy a la escalera a fumar un cigarrillo porque sino terminamos discutiendo. Pero mi mamá me recibió y es mi mamá siempre", contó.

En ese sentido, Kaczka añadió que Jorge se lleva muy bien con su expareja y que van a ver recitales juntos. "Nos llevamos perfecto. Salgo todos los fines de semana con mi ex. Iba a venir hoy acá con ella pero al final no pudo. Seguimos siendo muy amigos", dijo el participante.

Y la situación se tornó aún más particular cuando contó qué iba a hacer con el millón: "Le pagaría unas vacaciones a mi vieja que vino hace 60 años de España y nunca pudo volver. También me gustaría hacer un viaje con mi ex esposa".

Jorge se llevó el millón en Los 8 Escalones.

"Pero te separaste hace cuatro meses", le dijo Guido a lo que Jorge contestó: "Está todo perfecto, pasa que la convivencia de la pandemia hizo desastre. Justo estábamos los dos sin trabajo e hicimos desastre. Como si estuviéramos de novio, pero casados".

"Hay que remarla en dulce de leche. Los dos queremos volver, pero la pandemia hizo desastre. Igual escuché muchos casos que funcionan mejor así viviendo separados", agregó.

"Acá dice que te querés ir de luna de miel con tu exesposa"

En esa línea, Guido insistió: "Acá dice que te querés ir de luna de miel con tu exesposa". "Sí porque nos casamos un año antes de la pandemia, estábamos los dos sin trabajo y no nos fuimos a ningún lado. Nos seguimos amando Guido todavía, sigo usando la alianza. Estamos casados pero tenemos una relación de novios. Vivimos separados", respondió.

En cuanto a la participación, el hombre tuvo un comino casi perfecto hasta la semifinal cuando se equivocó dos veces, sin embargo, fue salvado por Noelia quien lo subió a la final, pero lo iba a terminar sufriendo ya que Jorge se llevó el millón de pesos. "Mañana nos vemos de vuelta", dijo y competirá por su segundo millón.

Más allá de la particular historia amorosa de Jorge, en las redes sociales no se cansaron de destacaron la belleza de Valentina, participante de 19 años, que está estudiando ingeniería en sistemas y tiene un emprendimiento en el que hace tortas y desayunos. "Lo invertiría en la carrera, es una carrera cara. Necesito una computadora", comentó sobre el premio que finalmente no logró.

Valentina en Los 8 Escalones.

