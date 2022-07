Los 8 Escalones: la emoción de la ganadora por el cumpleaños de su papá fallecido y la "Batichica" solidaria

La emoción no faltó este miércoles 6 de julio en Los 8 Escalones con Anabella que se llevó el millón de pesos y se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su papá fallecido, justo el día de su cumpleaños. También se destacó Nadia que fue disfrazada como "Batichica" para difundir su actividad solidaria visitando chicos en hospitales.

Anabella, de 34 años, empleada administrativa en Anses, estudió comunicación social. Con el millón va a pagar deudas de dos tarjetas de crédito y va a ayudar a su hermano Maximiliano que se tiene que operar de la vista.

Al ganarle la final a Lucía, explotó de felicidad y la desbordó la emoción."Gracias a todos. Hoy sería el cumpleaños de mi papá que falleció. Esto es una señal", dijo con la voz entrecortada y llorando, mientras Guido Kaczka, el conductor del programa que se emite por El Trece, también se emocionaba.

"Se llamaba Leonardo Israel, para que no queden dudas que judío. Excelente papá, yo era su preferida, pero eso queda entre nosotros. Me llevaba a la cancha de Argentinos Juniors. El semillero del mundo, el Diego, Riquelme, Redondo, mi papá me lo enseñaba sino no comíamos en casa", agregó Anabella que mañana competirá por otro millón de pesos.

La emoción de Anabella al ganar el millón de pesos.

Nadia, la "Batichica" solidaria

También se destacó Nadia, que si bien no ganó, sí logró mostrar su actividad solidaria. La mujer de 40 años, diseñadora gráfica, trabaja de manera independiente, pero en su tiempo libre, pertenece a la Liga de Superhéroes y Villanos con los que visita a niños en hospitales.

"Lo hago por los nenes. Me gusta hacerlo porque es solidario, lo hago hace siete años. Mi hermano hace de Batman, por eso soy Batichica. El Guasón también lo hace mi hermano. Mi novio es el Acertijo", contó la mujer que es de San Antonio de Padua, hace jardinería y le gusta cocer. "El traje me lo hice yo".

ED