Marie Kondo, conocida como la "reina del orden", reveló que se "dio por vencida" en mantener su casa ordenada. Con el nacimiento de su tercer hijo, la gurú japonesa reconoció que no le alcanza el tiempo para seguir su método de limpieza que la llevó a la fama.

Kondo, de 38 años, publicó en su primer libro "La magia del orden" (2010) la técnica que utilizaba para mantener el aseo en su vivienda. Su estilo de vida le generó ganancias millonarias, siendo que tan solo ese libro vendió trece millones de copias alrededor de todo el mundo. Fue tal el éxito que incluso le permitió protagonizar dos programas de Netflix, "¡A ordenar con Marie Kondo!" (2019) y "¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo" (2021), además de publicar varios libros.

Si bien en un principio la mujer era una sensación en las redes por sus consejos para ordenar, en los últimos días se ganó el enojo de numerosos usuarios al dar a conocer que no sigue más su famoso estilo de vida. Según The Washington Post, en un evento virtual Kondo mencionó que se rindió con su método de limpieza luego del nacimiento de su tercer hijo.

Con el crecimiento de su familia, Kondo afirmó tener menos tiempo para seguir su famosa filosofía del orden.

"Hasta ahora, era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento", detalló en el evento. Y agregó: "Me he dado por vencida en el buen sentido. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo que paso en casa con mis hijos".

En 2012, la mujer se casó con Takumi Kawahara, de 39, con quien se mudó a Los Ángeles. En 2015 nació su primera hija, Satsuki, y al año siguiente tuvieron a su segunda hija, Miko. En 2021, nació su tercer hijo, esta vez un niño. Asimismo, la familia decidió regresar a Japón y renunciar a una de sus dos niñeras.

En una entrevista con el Daily Mail, la japonesa se refirió al estado actual de su hogar: "Cuando éramos solo nosotros dos (ella y su esposo), mi casa estaba bastante cerca de ese ideal (de limpieza); ahora, esas fotos son solo el ideal que busco. Mi casa en realidad no está completamente ordenada, supongo que podría llegar a ese punto si hiciera un bombardeo adecuado durante una o dos horas".

Sin embargo, explicó que ahora su principal interés es estar con su familia. "Me digo a mí misma: 'Tienes diferentes prioridades y en este momento lo que me genera alegría es jugar con mis hijos, pasar un rato divertido con ellos y está bien si es un poco desordenado'. No quiero perder el tiempo enfadándome. Tus hijos solo son pequeños una vez, así que no te preocupes, disfruta ese momento".

Y agregó: "Mi estilo de vida ha cambiado totalmente. Cuando empecé, estaba trabajando muy duro y ese era mi ideal. Estaba haciendo muchas lecciones (de limpieza), ayudando a mucha gente, adquiriendo mucha experiencia. Pero ahora quiero pasar más tiempo con mi familia".

En esta etapa de su vida, Kondo reconoció que quiere centrarse menos en el orden para enfocarse más en su familia.

Esta nueva etapa de su vida la llevó a dejar de lado su característico método de limpieza para centrarse menos en el orden. "Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida", afirmó.

Asimismo, aclaró que su nuevo estilo de vida todavía "despierta la felicidad" en ella, como acuñó en su primer libro. En ese sentido, la nueva filosofía de la gurú deja de lado el orden y se centra más en kurashi, un concepto japonés que hace alusión a "la forma ideal de pasar nuestro tiempo".

En esa línea, este cambio de paradigma inspiró su quinto libro: "El método kurashi: Cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal" (2023). En su nueva obra, Kondo cambia el enfoque del orden del espacio físico para dedicarse a ordenar el tiempo. "Ordenar significa lidiar con todas las 'cosas' en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres poner en orden?", escribió la autora.

En la actualidad, la mujer detalló que planifica el tiempo familiar junto a su esposo para realizar pequeñas actividades que "despiertan alegría", como quemar incienso y beber una taza de té por la mañana. También reconoció que, a medida que sus hijos crezcan, su estilo de vida se irá transformando. Sin embargo, afirmó que "seguiré mirando hacia adentro para asegurarme de que estoy liderando a mi propio kurashi".

