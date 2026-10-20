Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Desde los 16 años, Antonio Grimau brilló en las tablas y en inolvidables papeles de galán y alto teatro. Hoy murió a los 82 años, según la Asociación Argentina de Actores, que confirmó la noticia este martes.

"Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza", anunció la entidad.

Antonio Grimau construyó una larga trayectoria en el espectáculo argentino, con trabajos en televisión, cine y teatro. Quedó huérfano a los 13 años y comenzó a trabajar desde joven. Su primer paso en la actuación fue a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para integrar un elenco en el teatro Charles Chaplin de Almagro publicada en el diario Clarín. Aquella experiencia marcó el inicio de un recorrido de más de seis décadas.

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Su trayectoria incluyó participaciones en más de cuarenta obras de teatro, películas como "La Mary" y "Caballos salvajes", y ciclos televisivos como "Rolando Rivas, taxista", "Soy gitano", "Se dice amor" y "Padre Coraje".

En el teatro musical integró el elenco de Hello, Dolly!, junto a Lucía Galán, con dirección de Arturo Puig. Entre sus trabajos más recientes se encuentra Vamo’ los pibes, presentada en 2026 en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

Antonio Grimau: “Mi profesión es una tabla de salvación”

El actor recibió el premio Martín Fierro por su rol protagónico en "Sandro de América" en 2018 y fue distinguido con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2005.

RM